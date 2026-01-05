我是廣告 請繼續往下閱讀

曾經以「假球案首腦」身分重創台灣職棒，出獄後轉戰政壇當選嘉義縣議員的「雨刷」蔡政宜，近日因涉嫌經營跨國洗錢水房，經手金流高達225億元，遭橋頭地檢署依洗錢防制法起訴。蔡政宜在移審法院後獲裁定以3000萬元交保，並佩戴電子腳鐐監控。儘管檢方不服提起準抗告，但橋頭地院今（5）日以程序不合法為由裁定駁回，全案確定。蔡政宜，1973年生，早年曾任地下錢莊司機，後逐漸涉入地方幫派與簽賭事業。他在黑幫圈內本名並不為人熟知，多以綽號行走江湖。原本外號是台語「Sut-á」（鞭子），但在職棒簽賭業界為避免直呼，轉以發音相近的「Hōo-sut-á」稱呼，中文媒體遂以「雨刷仔」代替，本人也因而被稱為「雨刷」，他的組織亦被外界稱作「雨刷集團」。蔡政宜最惡名昭彰的事蹟，莫過於在2000年代中期積極滲透職棒圈。2005年「黑熊事件」後，他接手簽賭地盤，透過退役球員與教練組成的網絡，收買當時多隊現役選手。他利用提供大筆現金、招待出入酒店、甚至性招待等利誘手段，迫使球員配合放水。2009 年爆發的「黑象事件」更是震撼社會，包括當時的人氣球星陳致遠、張誌家、曹錦輝等名將皆遭牽連。蔡政宜被檢方認定為幕後首腦，因恐嚇及收買球員操控比賽，遭判刑3年8個月入獄，讓當時的中華職棒陷入解散危機，形象跌入谷底。出獄後，蔡政宜宣稱「重新做人」，並於 2022 年九合一選舉以無黨籍身分投入嘉義縣第四選區（朴子、六腳、東石），最終以9496 票、16.1%得票率當選縣議員。實則重啟爐灶。他在 2020 年起經營地下水房，當選議員後退居幕後，由唐姓妻子負責運作。該集團在高雄美術館特區等地設立據點，替泰國博弈網站層轉賭資，運作4年來經手金額超過 225億元。蔡政宜夫妻從中抽取約 1%的「水錢」，牟利近2億元，不法所得多用於購置豪宅及高檔名牌包。