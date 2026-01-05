我是廣告 請繼續往下閱讀

台股大盤指數突破3萬點大關，引發各界熱議。對此，民進黨立委林楚茵今（5）日火力全開，翻出藍白陣營過去唱衰台灣經濟的言論，直言事實證明「信藍白，台灣才會倒楣」，更不客氣嗆聲，「整天喊民不聊生、唱衰台積電的人，是不是該閉嘴了？」林楚茵指出，台股能夠創下歷史新高並非偶然，而是長期政策選擇的結果。她提到，前總統馬英九任內曾主張將台積電出售給中國紫光，所幸在前總統蔡英文任內力守關鍵產業，才讓台積電站穩全球供應鏈核心，如今股價更來到1670元，成為支撐台灣經濟的重要支柱。她點名，前民眾黨主席柯文哲在2023年、也就是上屆總統大選前，曾公開斷言若賴清德當選，台灣將面臨「外資全跑光」的局面，但賴清德總統上任、執政邁入第二年，台股卻直接突破3萬點，與當年預言形成強烈對比。「事實證明，藍白說『不』的事，往往正是台灣該做的事。」林楚茵直言，從產業政策到國防議題皆然，藍白陣營長期高喊經濟崩壞，卻又在立法院狂卡總預算與國防預算，阻礙台灣強化國力。台灣經濟表現亮眼，更需要有足夠的國防實力作為後盾，否則「不做國防，台灣的好經濟，難道是要讓中國來收割嗎？」她強調，經濟與國防從來不是對立選項，「台灣經濟要強，國防也一定要更強。」