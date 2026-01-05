使用載具的朋友注意了！近期有民眾發現，自己的發票載具「跨境電商電子郵件」發票沒有自動兌獎，原來是少了新增「跨境電商電子郵件」這個重要動作。前往財政部設定之後，當下直接發現爽中700元獎金，貼文曝光後也引發一票台灣果粉驚呼：「真的中獎了！差點錯過1千5百元！」
差點錯過發票獎金！蘋果App Store少做這一步
近期有網友在社群平台Threads上表示，日前發現App Store雲端發票居然不會自動兌獎，原來是少了新增「跨境電商電子郵件」的重要動作，結果歸戶完畢後，她竟發現自己爽中700元。
原PO提醒，如果有購買Netflix、Spotify、遊戲、iCloud的人，要趕緊檢查一下，尤其今（5）日是114年7至8月發票領取最後一天，「原本幾十筆消費紀錄變成140多筆！遊戲的消費也是都可以的，希望千萬大獎能到大家手上！哪怕只是幾百塊的獎項也可以。」
不少果粉看完後，紛紛驚呼以前都不知道要額外歸戶，更有許多幸運兒在留言區現身：「謝謝你拯救了我的500」、「感謝您拯救我差點錯過的200元」、「謝謝你讓我看到這篇文，有2張發票中了1500元」、「你是我的神，天啊我都不知道錯過多少獎了」。
事實上，觀看過去財政部公布的發票清冊，常常能看到1千萬特別獎或是200萬特獎出現「Apple Distribution International Limited 店招：App Store」的商家開出中獎發票，這其實就是App Store雲端發票，再綜觀留言區的幸運兒，多數果粉都是因為遊戲消費而中獎，因此建議若是手機遊戲的重度玩家，儘快檢查App Store的帳號是否有完成載具歸戶吧！
App Store發票通通裝進載具！完整步驟一次看
要把所有App Store發票都納入囊中自動兌獎，操作步驟相當簡單。先下載財政部的「統一發票對獎」APP，或透過網頁版操作也可以：登入後點選「載具歸戶」→「新增載具」→選取「跨境電商電子郵件」，接著輸入Apple帳號使用的電子郵件，到信箱收取「一次性密碼」並輸入於選項中，送出即可完成歸戶。
資料來源：財政部
