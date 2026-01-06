環境部表示，今（6）日強烈大陸冷氣團挾帶境外污染物移入影響台灣，除了花東之外，其餘20縣市空氣品質都亮起「橘色燈號」，外出也能明顯感受能見度較差；提醒民眾外出建議戴上口罩，敏感族群減少外出，境外污染預估周末才會有所趨緩。
環境部說明，因為強烈大陸冷氣團南下，環境風場為偏北風，偏北風挾帶境外污染物，影響台灣情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，特別是背風面的中南部污染物很容易累積。
今天空氣品質
良好：花東
橘色提醒：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
空污是肺癌一大主因 做好3件事保護肺部
台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰指出，台灣肺癌有3個第一，分別是「全國每年新增最多的癌症、最多死亡的癌症、最花錢的癌症」，甚至因為空氣污染造成的「EGFR 突變型肺腺癌」也是世界第一，顯見台灣人的體質就是會因為空氣污染產生肺腺癌，當空氣品質較差時，應落實3件防護措施。
◾戴口罩：口罩是抵抗空污的第一道防線，避免污染物質被吸入體內， 一般的外科口罩對 PM2.5 的防禦力約3至4成，其實就已足夠，但要特別提醒，應避免使用可水洗、重複利用的布製口罩，因為孔洞較大，對較細小的 PM2.5 毫無防禦能力。
◾避免從事戶外運動：雖然運動身體好，但研究顯示，在空污環境走路2小時，肺功能不僅無法改善，血管硬度還會變硬，從事戶外運動時，務必要確認 PM2.5 的濃度，尤其是件較大的長輩、孕婦要特別注意。
◾使用空氣清淨機：PM2.5 可以從門窗滲透到家中，除了避免外出、緊閉門窗外，室內也應適時開啟空氣清淨機，一般過濾效果也有3至4成；不過仍要注意機台規格是否能應對室內坪數，才能發揮最大功效。
資料來源：環境部
