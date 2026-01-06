我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高塩將樹2024年圓夢中職舞台，更成為首位透過「永田條款」、經選秀加入中職的外籍球員，上季還獲得聯盟中繼王肯定。（圖／中職提供）

▲永田颯太郎2021年有意參與中職選秀，促成「永田條款」誕生，但永田本人卻在日職育成選秀會被挑走，無緣成為「永田條款」首位實質受益者。（富邦公牛粉絲團）

曾在台讀大學的前樂天金鷲內野手永田颯太郎，於社群宣布將投入今年6月中職選秀會，引發外界關注，屆時他若來台選秀，認定上是「本土球員」，起因是2021年修改上路的「永田條款」，當時也正是因他而設立。25歲的永田颯太郎，出身於日本愛知縣，高中則畢業於菊華高校，直到2019年來台留學，就讀國立臺灣體育運動大學，在校期間加入臺體大棒球隊，是球隊主力游擊手、還曾扛下四棒，吸引不少中職球探對其表達興趣，但由於他作為來台留學的「外籍生」，算是洋將身分，後續引發中職討論現行選秀規範。經過多次中職領隊會議研討，2021年年底，儘管「永田條款」趕上路，但永田颯太郎畢業後先追逐日職夢，最終於2022年日職育成選秀第4輪被樂天金鷲指名，因而無緣成為「永田條款」實行後的首位受益者。實際上，實際符合「永田條款」並投入中職選秀會中選的球員，是2024年的高塩將樹。最早於2016年底報名中職戰力外測試會，可惜未獲青睞，隔年2017年初開始，加入台灣業餘球隊崇越隼鷹，投身業餘聯賽超過3年、居住在台也超過5年。2021年「永田條款」通過後，高塩將樹報名隔年中職選秀會，卻歷經2度落選。2024年，高塩將樹第3度報名中職季中選秀，最終獲得統一獅第6輪指名，與其簽下2.5年、簽約金110萬、保障月薪8.5萬元，升上一軍後調薪為月薪10萬合約，高塩將樹不僅圓夢職業舞台，更成為首位透過「永田條款」、經選秀加入中職的外籍球員。統一獅該年選擇高塩將樹，就是將其視為即戰力使用，下半季馬上登上一軍，留下20場出賽機會，2勝1敗、4中繼與防禦率4.98「工作馬」成績。原本以為即將邁入36歲的他，難以再有所突破，結果他本季迎來超進化，成為統一獅牛棚最安定力量單季出賽51場，拿下3勝2敗7救援、防禦率1.64、每局被上壘率0.96，甚至擊敗陳冠宇、陳柏清等本土好手，以25次中繼獲得中職36年中繼王。回過頭看，儘管永田颯太郎作為「永田條款」成立的主角，但他如今已是在日職二軍磨練3年，仍未爭取到支配下的25歲球員，與當年大學剛畢業、年僅22歲的期待感，不可同日而語，屆時若來台參與選秀，能否如願中選仍是未知數。出生日期：2000年10月11日（25歲）身高體重：178公分、85公斤投打習慣：右投左打守備位置：內野手、游擊手出生地點：日本愛知縣東海市最高學歷：國立臺灣體育運動大學選秀順位：2022年日職育成選秀第4指名職業生涯：NPB東北樂天金鷲（2022-2025）日職二軍成績：71場、38安打、1轟、23分打點，打擊率2成48、上壘率3成20、長打率3成20