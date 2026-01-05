我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣選手勇奪世界盃獎牌，舉起青天白日滿地紅會旗，向世界展現台灣實力。 （圖／資料照，仙蒂嬤愛打匹克球 FB粉絲團）

▲莊瑞雄強調，全球匹克球市場規模預計在2033年達到44億美元。台灣擁有全球頂尖的碳纖維複合材料供應鏈，本就是網羽球拍製造大國，若能結合運動推廣，台灣有機會成為全球匹克球器材供應的重鎮。（圖／資料照，記者朱永強攝，2025.08.15）

「匹克球」（Pickleball）熱潮席捲全球，成為成長最快速的新興運動。。莊瑞雄要求運動部應積極推動匹克球發展，從場地指引、證照標準化到產業佈局等，全面備戰極可能將匹克球列為自選項目的2032年布里斯本奧運。今日立法院司法委員會邀請運動部及考選部就「運動部組織效能與人才考選制度：針對體育行政類科應試科目修正、運動產業發展中心定位及多元人力運用機制之展望」進行專題報告」進行專題報告，並備質詢。莊瑞雄引用數據指出，匹克球自1965年起源於美國，近五年迎來爆發性成長，已連續五年蟬聯美國成長最快的運動，參與人口從2021年的482萬人激增至2025年的2270萬人。莊瑞雄分析，相較於籃球、足球等歐美傳統強權壟斷的項目，匹克球的國際競爭版圖尚未固化。台灣選手在去年的匹克球世界盃中，一舉拿下3金3銀1銅的優異成績，證明台灣有潛力在此項目搶下國際領先優勢。在產業面，莊瑞雄強調，全球匹克球市場規模預計在2033年達到44億美元。台灣擁有全球頂尖的碳纖維複合材料供應鏈，本就是網羽球拍製造大國，若能結合運動推廣，台灣有機會成為全球匹克球器材供應的重鎮。而針對目前基層推廣遇到的困難，莊瑞雄直指，包括場地資源排擠，目前90%活動擠在既有羽網球場，造成球友間的資源搶奪、擊球聲響清脆，若地點設置不當易引發社區投訴等，建議運動部，匹克球場地需求小，只需壓低羽球網即可進行，但在普及化的同時，必須制定「匹克球場設置指引」，明確規範與住宅區的緩衝距離，平衡推廣與安寧。對此，運動部次長黃啟煌正面回應，李洋部長已親自裁示，將匹克球列為下一階段施政的重點項目，運動部將在場地建置與全民推廣上投入資源，並會儘速做出具體成績，以回應委員期待。展望未來，2032年奧運主辦國澳洲是全球匹克球發展最成熟的國家之一，澳洲匹克球協會已宣示將爭取其成為奧運自選項目，莊瑞雄呼籲，匹克球符合賴清德總統「健康台灣」及推廣全民運動的願景，運動部應拿出具體的戰略目標與發展計劃，好好的來推廣這項新興運動，讓台灣贏在起跑點。