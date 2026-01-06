我是廣告 請繼續往下閱讀

美國對委內瑞拉發起軍事行動、抓走總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後，委國於5日正式頒布一項法令,要求國家、州和市各級警察機關，立即在全國範圍內，搜捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員。根據《路透社》報導，該法令指出，鑑於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣布在全國範圍內實施國家緊急狀態。法令表示，根據聯合國憲章第51條，委內瑞拉擁有針對完全非法、無理之武裝襲擊，進行自衛的固有權利，亦將堅持行使，同時也規定多項緊急防禦措施，加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障。據悉，該法令全文於週一公布，但自週六起生效。《紐約郵報》則報導，目前尚不清楚委國警方是否已開始執行該命令，但當地社交媒體週一已開始出現一些照片，顯示全副武裝、蒙面的人，在城市街道和高速公路上巡邏。