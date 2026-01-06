我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張書豪發長文透露照顧兒子遇到的挫折。（圖／張書豪IG@bryanchang1988）

女星歐陽妮妮在2024年6月與張書豪結婚後，去年誕下兒子睦睦，兒子今年已滿1歲，夫妻倆常常會在社群分享日常生活，而昨（5）日張書豪在IG限時動態發出長文，透露自己親力親為照顧兒子一年後，發現他常常會有跟媽媽哭訴的情況。張書豪表示自己清晨一早就開始哄睡、洗屁股，原本都沒事，結果兒子一看到歐陽妮妮突然大哭，讓張書豪感覺被當壞人，無奈嘆「像是我虐待他一樣」，覺得非常崩潰。張書豪昨日在IG發長文吐露照顧兒子遇到的挫折，表示在月嫂離開後自己每天親力親為照顧兒子，但最近卻發現兒子出現跟媽媽哭訴的情況。他透露清晨一早就開始哄睡兒子1小時、發現大便後幫忙洗屁股，「原本都沒事，結果洗到一半妮妮想來幫我，當睦睦看到妮妮的第一瞬間，就崩潰大哭，像是我剛剛虐待他一樣」，無奈嘆「其實我也崩潰了」。張書豪表示自己是兒子主要照顧者，負責了很多兒子會感到不安、不舒服、害怕或討厭的事情，像是洗屁股、洗澡、刷牙、感冒吸鼻子等，甚至會阻止或勸說兒子一些行為。他透露聽到很多人說兒子被照顧得很好，但其實每一餐奶、副食品，張書豪都親自把控，還會觀察兒子是否消化完，並盡量讓兒子喝完，「但事後想想他一定覺得爸爸很煩」。張書豪坦承雖然自己不怕累、心甘情願付出，「但孩子怎麼會感受到我的這些陪伴跟付出，妮妮像陪玩姊姊，這本來就是我們討論好的結果，我也很開心兒子能跟媽媽開心的互動，瑣碎的累的我來」，但沒想到兒子反應會差這麼多。不過他也表示：「我不在意他比較愛媽媽，懷胎十個月這輩子就該比較愛媽媽，你是她身上的血肉，只是希望在自己付出了這麼多的同時，也能分到一些愛，不是像虐待你一樣的跟媽媽崩潰大哭」。最後張書豪也提出自己的想法，認為父母應該適時地都一起參與會讓孩子不開心、恐懼害怕的事情，「讓孩子知道不管是爸爸還是媽媽，都會陪他一起經歷這些，也一直都能感受到爸爸跟媽媽是愛他的，好像不能總是只有誰，不然這個狀況會讓主要照顧者蠻受傷的」。他也透露跟歐陽妮妮討論後，夫妻倆決定做出一些改變，並希望以自身經歷可以讓一些父母也思考一下自己的育兒狀況。