石塑地板製造業者美喆-KY公布12月營收2.89億元，較上月營收成長49.8％；全年累計31.6億元，較去年同期減少18.1％。另，美國總統川普日前表態家具關稅上漲25%至50%延後到2026年上路，美喆-KY日前表示，影響範圍僅限於木材及木製成品，旗下產品是以PVC及石粉為主要原料，不在課稅清單。美喆-KY表示，隨著歐洲地區供應鏈與客戶端的庫存調節逐步進入尾聲，加上與歐洲主要客戶維持高度黏著度與策略夥伴關係，使公司在市場回溫初期即可順利取得客戶回補訂單。同時，近年仍持續依照客戶通路與設計需求調整產品組合與出貨節奏，帶動12月歐洲地區出貨量與訂單能見度優化。不僅如此，北美地區客戶下單動能已逐步回升，也為12月營收回溫的重要支撐，且集團旗下台南廠作為北美市場SPC石塑地板產品的主要生產基地，全面導入自動化與規模化生產模式、以及業界先進產線設備與主流鎖扣規格，可穩定滿足北美大型經銷商對於SPC石塑地板的採購需求，成為公司承接北美主力訂單的重要後盾。展望2026年第一季，美喆-KY將持續深化歐洲與北美兩大市場的業務表現，並透過新產品導入與製造端效率提升，進一步強化接單競爭力，其中針對北美市場，集團仍積極開發新客戶並進行產品驗證，為後續接單動能奠定穩健良好基礎，助力穩固公司在全球SPC與LVT地板市場地位。