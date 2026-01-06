我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年職業網球賽季才剛揭幕，塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）卻做出一項重要決定，這位38歲老將於於今（6）日宣布，因身體狀況尚未恢復至比賽標準，確定退出下週開打的ATP250等級阿德雷得國際賽，並將全力備戰即將登場的澳洲網球公開賽，力拼生涯第11座澳網冠軍以及第25座大滿貫金盃。世界排名第4、手握24座大滿貫金盃的喬科維奇，原本是阿德雷得賽事的頭號種子。在宣布退賽後，他也透過社群媒體向球迷致歉，坦言對退賽感到失望，表示「我的身體還沒準備好參賽，這個決定並不容易。」他也提到，2年前曾在阿德雷得奪冠，當地對他而言宛如第二個家，原本非常期待再度出賽，但目前只能將重心放在澳網調整上。為了爭取更多休息與備戰時間，喬科維奇也決定不參加任何澳網暖身賽，並將於18日直接到澳網報到，生涯10度稱霸澳網的他，已寫下賽史紀錄，但近兩年都止步4強。此次澳網，他將挑戰生涯第11座澳網冠軍，以及破紀錄的第25座大滿貫金盃。喬科維奇上一次正式出賽，已是2025年11月初在雅典希臘錦標賽決賽擊敗穆塞蒂，之後因肩傷連續第2年缺席ATP年終總決賽，至今已有近2個月未參與巡迴賽。外界原預期他會藉由阿德雷得賽調整狀態，如今計畫臨時喊卡，對此到時在澳網正賽的表現如何，也將成為關注焦點。