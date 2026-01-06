我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金宣虎在《愛情怎麼翻譯？》飾演精通英、日、韓、義大利文的周浩鎮。（圖／Netflix）

▲▼高允貞在《愛情怎麼翻譯？》中飾演大明星車茂熙。（圖／Netflix）

韓劇《愛情怎麼翻譯？》由金宣虎、高允貞主演，將於1月16日於Netflix開播，故事圍繞精通多國語言的口譯員與全球頂流明星之間的情感拉鋸，劇情橫跨韓國、日本、加拿大、義大利，語言切換成為日常，也成為情感溝通中最現實的考驗。金宣虎、高允貞接受台灣媒體訪問，聊到戲裡角色為了翻譯承受巨大壓力，金宣虎也坦言拍到最後連自己的母語韓文都會卡詞，金宣虎受訪時直說，拍《愛情怎麼翻譯？》真正讓他印象最深刻的不是外語本身，而是語言用過量後出現的「混亂狀態」，他透露在某一集拉麵店那場戲中，一口氣使用日文、韓文與義大利文，因為事前練習充分，拍攝過程反而很順利，幾乎沒有出錯，但真正出問題的，是後面只需要講韓文的戲。金宣虎回憶，那場戲設定是在同一個拉麵店場景中進行即興口譯，本來只要用韓文表達，卻因為前面已經連續切換多種語言，導致他在講韓文時反而一直卡詞，怎麼講都不順，「明明是要講韓文，不是日文喔，我在講韓文的時候卻一直卡詞，連我們自己國家的語言我都一直講不好。」他只能不斷道歉，最後那一幕重拍了好幾次，直到現在他都還記得那種混亂感。這樣的經驗，也讓他們想到進行海外粉絲見面會時的回憶，金宣虎分享常常透過耳機聽口譯老師即時翻譯，但真的發生過「自己說過的話，又被翻譯回來傳進耳朵裡」的狀況，再加上麥克風操作出現失誤，現場播的是韓文原聲，他耳機裡聽到的卻是翻譯版本，整個狀況變得非常混亂，甚至還把「你剛剛有說我愛你對吧？」整個播給觀眾聽，而他耳機裡同步聽到的又是英文版的「I love you」，讓他當場哭笑不得。高允貞在一旁則從觀察者角度談到拍攝現場的語言壓力，她看著金宣虎跟各國語言老師教學，忙著語言訓練跟指導的過程，「我也想過，如果那個角色換成是我，我做得到嗎？後來覺得我應該不行，就算一天只用一種語言，比如一天義大利文、一天日文，那樣都已經很累了，但看到他一天之內要在日文、義大利文、韓文之間來回切換，我真的覺得『還好是哥哥來演』」。談到語言難度，金宣虎坦言，最讓他感到壓力的反而是英文，原因並不是英文最陌生，而是因為大家的英文程度都很高，讓他在開口時對發音與咬字特別在意，也因此覺得特別困難。相較之下，日文與義大利文因為和老師長時間相處，一邊學一邊用，反而覺得新鮮也有趣。因為飾演口譯員的關係，金宣虎也說自己對翻譯這份工作產生了更多尊敬，他提到像今天這樣需要透過口譯進行訪問的場合，會忍不住擔心自己講太長，是否會增加口譯老師的負擔，但實際聽到翻譯後，發現對方翻得非常完整、精準，他和高允貞甚至一起比出大拇指表達佩服。他也直言，口譯只要稍微帶入過多情緒，或句子太長沒有即時整理重點，就很容易產生誤解，這份專業絕對不輕鬆，「所以我現在看待這些事情，會比一般人更細心、也更關注，真的很帥！」。《愛情怎麼翻譯？》聚焦精通多國語言的口譯員周浩鎮（金宣虎飾），與全球頂流明星車茂熙（高允貞飾）之間的情感拉鋸，兩人一路在韓國、日本、加拿大到義大利的旅程中逐漸靠近，卻也頻頻被各種現實與心事卡住；浩鎮能把任何語言翻得精準到位，卻總是讀不懂茂熙真正的心，而茂熙明明被全世界喜愛，偏偏在面對喜歡的人時最不會表達心裡話，偏偏此時又殺出與她錄製實境節目的日本「浪漫王子」黑澤博（福士蒼汰飾），對她展開直球追愛，讓三人陷入跨國三角修羅場，也逼得浩鎮必須在專業與愛情之間做出選擇：當黑澤博當面告白，他會不會還是照規矩老實翻譯，還是第一次，替自己的心動留一條後路？