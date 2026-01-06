我是廣告 請繼續往下閱讀

▲後藤希美子因癌症去世後2年，外界才被告知，曾讓《麻辣鮮師》的資深觀眾震撼。（圖／摘自微博）

▲林韋君斜槓擔任瑜伽老師，多方發展。（圖／翻攝自臉書@林韋君 PennyLin）

▲王俐人演出《麻辣鮮師》正式進入演藝圈，傳出已經離婚。（圖／摘自王俐人FB）

▲謝祖武（左）被認為是凍齡傳奇，兒子謝展榮（右）還曾是金鐘獎最具潛力新人得主，兩人也一起在金鐘60擔任頒獎人。（圖／三立提供）

台灣戲劇史上重播頻率最高的校園喜劇代表《麻辣鮮師》，曾讓眾多年輕偶像就此崛起，距離首播25年半之後，他們各自經歷不同的人生變化，在劇中曾扮過不同角色的後藤希美子，在2018年初傳出已在兩年前乳癌去世，最讓各方震驚；後來因主演《流星花園》大爆紅的言承旭、朱孝天，近期又因F4合體成為焦點，還發生朱孝天與其他F3不和的風波。描述校園生活的劇集，《麻辣鮮師》絕對不是台灣的第一齣，可是播出時間之長（3年7個月14天）、集數逼近兩百集，都是相當傲人的紀錄，演過學生的偶像演員自然不少。言承旭和朱孝天都是首季登場，中間轉去拍《流星花園》而退出，都因《流星花園》大爆紅。可是1/4世紀之後，言承旭還是資深男神，朱孝天給大家最多的印象卻是與其他F3不和。就連F4合體演唱會被「五月天」阿信補位，朱孝天都能和他們上演口水戰，網上也出現各種調侃他的留言，反而讓他成為話題焦點，典型的「黑紅也是紅」。除了被爆離婚的王俐人之外，演出過《麻辣鮮師》、後續知名度暴增的女星還包括潘慧如、林韋君、林利霏、安以軒等，除了安以軒在婚後淡出幕前外，其他人都還會在綜藝或是戲劇中露臉，潘慧如目前主要在經營寵物旅館，林韋君則斜槓成為瑜伽老師。安以軒老公陳榮煉因涉非法經營賭場、洗錢等罪名遭判刑入獄，外界才發現其實她本身家境就不錯，經濟狀況無需擔心。林利霏則和張翰生了女兒、搬到台東定居，後來宣告患大腸癌，但一發現就手術，恢復狀況不錯。最讓人感慨的是後藤希美子，由於淡出演藝圈10多年，少有人得知她後來的情形，直到《麻辣鮮師》靈魂人物謝祖武宣告電影版籌拍中，想要找回昔日班底，透過聯絡都還是找不到她。2018年初才有她的友人透露她早在2016年1月因乳癌末期去世，友人也是在她後事處理完後的半年才得知噩耗。至於戲裡的老師們，謝祖武不但還在幕前活躍、凍齡有術，兒子謝展榮也進入演藝圈，還曾獲金鐘獎最具潛力新人，父子還一起拍廣告。郭昱晴則是轉進政壇，現為民進黨不分區立法委員。葉民志轉入房仲業，賈欣惠婚後隨老公定居香港，有2個女兒。從學生升格為教職員的杜詩梅和老公在花蓮開餐廳，各自也都有不同的發展。