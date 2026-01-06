我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣有越來越多人藉由外送賺外快，但外送員的權益卻缺乏保障。立法院今（6）日三讀通過《外送員權益保障及外送平臺管理法》，其中關於外送員時薪報酬，明定每單外送期間換算時薪後，不得低於最低工資時薪1.25倍，且不得低於新台幣45元，每年將隨最低工資時薪調升比率公告調整。勞動部長洪申翰在初審時解釋，外送員平均每筆訂單完成時間是10到12分鐘，若以最低工資時薪1.25倍計算，每分鐘約4.1元，換算基本報酬約為41元至48元不等，為保障短時間訂單報酬，因此每單保障金額45元。為因應外送服務可能衍生報酬、停權、服務期間爭議，三讀條文也規定，應建立外送員申訴制度，且業者若因違規事由而終止契約，應成立獨立處理小組，受理申訴；小組成員人數不得低於3人，其中工會代表至少1人。平台業者不得因外送員申訴、協助申訴而有不利對待。新法也明定，外送平台業者應替成立契約的外送員投保團體傷害保險及責任險，未投保前不得使外送員提供服務，但若外送員連續逾3天無提供服務，業者得暫時停止投保。為加強平台業者責任，新法也明定罰鍰，若外送員發生職災，平台業者未於8小時內通報，可處業者新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰；若平台業者規避主管機關監督、檢查，處3萬元以上、15萬元以下罰鍰；若違反薪資報酬給付規定，處2萬元以上10萬元以下罰鍰。外送平台業者違反外送員專法經處以罰鍰，主管機關或目的事業主管機關應公布業者名稱、負責人姓名、處分日期、違反條文與罰鍰金額，並限期令其改善，屆期未改善則按次處罰。新法自公布後6個月施行。