我是廣告 請繼續往下閱讀

美國消費性電子展（CES）今（6）日盛大登場，輝達執行長黃仁勳於展中發表主題演講，他表示，新一代AI超級電腦Vera Rubin已經全面量產，並點名台積電為Vera Rubin幕後關鍵推手之一。同時。黃仁勳也發表全新自駕車（AI）技術Alpamayo。黃仁勳指出，新一代Vera Rubin已進入「全面量產」階段，在支援聊天機器人與其他AI應用時的AI運算能力，可達上一代晶片的五倍。黃仁勳表示，六款全新的Rubin晶片已全數由代工夥伴交付完成，也已通過部分關鍵的里程碑測試，顯示進度正順利邁向客戶部署階段。Vera Rubin平台由六顆不同的輝達晶片組成，預計今年稍晚亮相，其旗艦設備將包含72顆輝達主力繪圖處理器（GPU），以及36顆新一代中央處理器 （CPU），他說，要打造一台卓越的AI超級電腦，Vera Rubin為建構、部署與保護全球最大型、最先進的AI系統樹立新標準，更以最低成本加速主流AI的普及應用，黃仁勳笑說，前一代組裝可能要兩個小時，這次新平台僅需幾分鐘左右。黃仁勳也點名，台積電為Vera Rubin幕後關鍵推手之一，輝達與台積電從先進製程、先進封裝一路延伸至光電整合，展開深度協同設計，並透過COUPE技術，將矽光子技術直接導入交換晶片，打造具備512埠、單埠200Gbps傳輸能力的Spectrum-X光電乙太網路晶片。他直言，唯有跨晶片、跨系統的整體設計，才能在摩爾定律趨緩的情況下，持續推動運算效能前進。另一方面，黃仁勳提到，「實體AI（Physical AI）的ChatGPT時刻已經到來」，「自駕技術可以應用到每一種機器人系統上，接下來的時代屬於機器人，它們將有各種形狀與大小」。他在現場播放一段自駕車示範影片，人類駕駛透過自駕AI，可以在美國舊金山市區的交通尖峰時間，進行全程放開雙手的路徑規畫導航。隨後更在台上展示兩台內建輝達Jetson電腦、可用雙腳自行移動的實體機器人。黃仁勳表示，首款採用輝達技術的自駕車將於今年第一季在美國上路，第二季進入歐洲，並於第三、四季進入亞洲。他強調，輝達下一階段的核心目標，已不只是推動生成式AI，而是打造能理解世界、並在現實中行動的實體AI。隨著自駕車與機器人逐步成熟，AI產業的競爭，正從單點效能之爭，升級為平台與生態系的長期戰局。