花蓮縣長徐榛蔚將在明年底卸任，國民黨立院黨團總召傅崐萁要保住花蓮勢力，除了要面臨來自民進黨的挑戰，黨內的潛在對手也不少。致理科技大學教授、資深媒體人何啟聖5日晚間正式宣布爭取國民黨提名，投入下屆花蓮縣長選舉，他表示，參選初衷是「救黨、救花蓮、救民主」，直指花蓮長期被特定政治人物把持，已形成有違民主精神的政治結構。何啟聖在宣言中點名傅崐萁與徐榛蔚，夫妻輪流掌控地方政治與資源長達23年，外界甚至戲稱花蓮為「王國」，他批評這不是榮耀，而是民主的恥辱。何啟聖指出，如今更傳出有意由吉安鄉長游淑貞接班，形同家族政治延續，使花蓮發展受限，淪為阻礙改革的「政治堰塞湖」。針對傅崐萁爭議，何啟聖重提其過去涉及內線交易入獄、土地交易與震災善款使用爭議，並引用國民黨前秘書長金溥聰、立委徐巧芯、台北市議員鍾沛君等黨內人士說法，直指傅崐萁是「國民黨的病毒」。他也批評傅日前以「沒背兩三條不會大尾」戲謔司法的言論，反映錯誤的權力價值觀。何啟聖最後呼籲國民黨中央，花蓮縣長提名應舉辦公平、公正、公開的黨內初選，納入所有具民意基礎的參選者，包括地方具聲望的縣議長張峻，讓花蓮真正走回民主制度。