藍白於立院以人數優勢卡關中央政府總預算，導致今年3月TPASS補助面臨斷炊危機，對此高雄市長陳其邁今（6）日受訪表示，TPASS的部分六都應該都一樣，因總預算卡關造成補助款項沒辦法下來，強調總預算沒過地方真的非常非常辛苦，而且苦的是人民，盼立院以蒼生為念，高抬貴手儘速審查預算。對於TPASS今年3月恐斷炊，陳其邁表示，TPASS的部分，在六都應該都是一樣，都因為總預算卡關而造成補助款項沒有辦法下來。其實卡的也不是只有 TPASS，這些重大的建設，像捷運預算的補助，或其他治水、防洪這些計畫性的補助都是屬於新興計畫。陳其邁表示，總預算沒過，地方真的是非常非常辛苦，而且苦的是人民。 所以希望立法院以蒼生為念。政治的意見不同，不同的角力，這個是一回事，但是攸關民生福祉的部分，是不是可以請立法院高抬貴手儘速審查預算，這樣地方才能夠在政務的推動不會影響到人民權益。