強烈大陸冷氣團南下襲台，且強度還在增強，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，未來一周台中以北在夜晚清晨，持續會有6至8度，甚至更低的極端低溫出現，中南部則是日夜溫差非常大，雖然一周天氣降雨稀少，但「輻射冷卻」效應明顯，民眾務必特別留意
冷氣團增強中 全台注意「輻射冷卻」跌破10度
吳聖宇指出，強烈大陸冷氣團的冷平流今（6）日逐漸增強，白天北部、宜蘭高溫只有13至16度，今晚到明（7）日清晨，中北部、東北部低溫只有9至11度，空曠地區有機會跌破6度，南部、花東10度左右，各地都要注意「輻射冷卻」，預報的「露點溫度」偏低，中北部3至5度、南部5至7度、花東9至12度。
未來一周3波冷空氣填充 冷到沒完沒了
吳聖宇提及，明天開始到下周三（1月14日），陸續還會有三波乾冷空氣補充，北部、宜蘭未來一周白天高溫15至20度，中部、花東18至23度，南部22至25度，整體來看，越往南邊走白天高溫上升的情況可能越明顯。
吳聖宇提醒，夜晚清晨的低溫仍是重點，中北部空曠地區未來一周在夜晚清晨將持續有10度以下低溫，甚至降到6至8度或更低，南部、花東空曠也持續會有10至12度的低溫發生，甚至降到8至10度，白天陽光露臉回溫，日夜溫差變化非常大，且持續很多天。
一周天氣乾冷為主 高山不易下雪
降雨方面，吳聖宇說明，未來一周大台北、東半部在冷空氣短波槽掠過時，可能有局部短暫陣雨出現，其它地方天氣大致穩定，短波槽通過時雲量可能較為增多，但是降雨的機會都不高，整體偏乾冷的天氣型態將要維持一段時間。
這種形態下，雖然氣溫很低，但是缺乏水氣配合，但在高山地區也不易出現冰霰或降雪，結冰的機會則是非常高，要前往山區活動的朋友要特別注意低溫以及結冰的情況。
資料來源：天氣職人-吳聖宇臉書
