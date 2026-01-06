我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委林宜瑾提案修《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也刪除原條文「國家統一前」、「地區」相稱兩國領土之字眼。不過新聞曝光兩天後就撤案，林宜瑾則否認撤案，案子根本還沒送議事處，哪來撤案。提案又撤案反遭藍營酸爆，國民黨前發言人李明璇說，台灣獨立也可以打假球，民進黨支持者還要忍受多久？李明璇說，從民進黨立委蔡易餘的提案，到這次林宜瑾的版本，提案時總是語氣激昂、聲勢浩大，但一旦發現在野黨並未配合充當「煞車皮」，便立刻撤回，劇本、演出方式與結果幾乎如出一轍。李明璇直言，內容尷尬、手法拙劣，卻彷彿只要民進黨自己不尷尬，尷尬的就會是別人。李明璇進一步點名，此次提案人林宜瑾身為新潮流系統、被視為總統賴清德嫡系的重要人物，結果卻都偏愛這種政治操作，一脈相承、只剩下「出一張嘴」。她批評，民進黨長期把台獨當作政治提款機，將政治利益視為唯一目標，卻不顧國家安全，也漠視《憲法》條文的存在。她認為，這種操作不僅缺乏嚴肅態度，也對社會造成錯誤示範。李明璇表示，上一次蔡易餘撤案，或許還能解釋為未料到國民黨不願配合，如今在已有前例的情況下仍重蹈覆轍，令人難以理解。她直言，這樣的行為不是無知，就是心存算計，甚至想在軍演後試探在野黨是否因擔心衝突升高而出面踩煞車，卻完全無視可能帶來的風險。李明璇說，職業球賽的球迷都很痛恨打假球，「那我想問堅定的台獨支持者們，你們還能忍受民進黨打多久的假球？台獨靠張嘴，橘書當寶劍。這是民進黨的荒謬，更是台灣社會的悲哀。不過反正現在有五老星大法官，勇敢點用他們就好了啊，反正現在《中華民國憲法》，就這五個人說了算，台灣獨立可以打假球，台灣獨裁現正熱映中！」