我是廣告 請繼續往下閱讀

▲呂秋遠2025跨年夜臉書發文，形容自己與女律師的私生子風波是「這一生做過最愚蠢的事」。（圖／翻攝宇達經貿法律事務所官網）

▲林沄蓁主張她與法律事務所的勞動契約應為不定期契約，並非5個月實習一結束就終止。（圖／記者劉松霖攝）

網紅律師呂秋遠2023年與同事務所實習女律師林沄蓁有私生子，元，今天上午開庭結束後，林沄蓁對於呂秋遠跨年夜發文評論私生子事件「」，回應她「一言難盡」，但林沄蓁2023年3月1日到呂秋遠開設的宇達經貿法律事務所實習，實習期間兩人發生關係，7月10日林沄蓁告知呂秋遠懷孕後，呂秋遠曾約林沄蓁當面談、傳訊息以及打電話，都是要求拿掉小孩，8月2日呂秋遠傳了這些訊息：「」、「林沄蓁因此打包走人，但她自認「」，以違反性別平等工作法向台北市勞動局申訴，去年（2025）9月底，呂秋遠因「懷孕歧視」遭裁罰30萬元。林沄蓁另對呂秋遠及宇達經貿法律事務所提告索賠150萬元，台北地院曾安排調解，不過雙方沒共識。林沄蓁在2023年8月2離職，之後再也沒見過呂秋遠，呂秋遠去年12月31日臉書發文提及感情風波，只用「」稱呼林沄蓁，「今日開庭結束後，媒體問林沄蓁，，記者再問對於呂秋遠跨年夜發文內容有何看法？林沄蓁雖露出微笑，但表情顯得五味雜陳，只回應「一言難盡」。