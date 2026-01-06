網紅律師呂秋遠2023年與同事務所實習女律師林沄蓁有私生子，林沄蓁控訴呂秋遠得知她懷孕後逼迫墮胎及離職，損害工作權、人格權，向呂秋遠及事務所求償150萬
元，今天上午開庭結束後，林沄蓁對於呂秋遠跨年夜發文評論私生子事件「一生最愚蠢
」，回應她「一言難盡」，但呂秋遠至今未給付任何扶養費「一毛都沒出」
。
林沄蓁2023年3月1日到呂秋遠開設的宇達經貿法律事務所實習，實習期間兩人發生關係，7月10日林沄蓁告知呂秋遠懷孕後，呂秋遠曾約林沄蓁當面談、傳訊息以及打電話，都是要求拿掉小孩，8月2日呂秋遠傳了這些訊息：「如果妳還是不做決定，那就我做。
」、「如果妳還是無法下決定，整件事就到此為止，妳下午也不用來上班了，畢竟我沒有辦法再等待這件事。
」
林沄蓁因此打包走人，但她自認「被離職
」，以違反性別平等工作法向台北市勞動局申訴，去年（2025）9月底，呂秋遠因「懷孕歧視」遭裁罰30萬元。
林沄蓁另對呂秋遠及宇達經貿法律事務所提告索賠150萬元，台北地院曾安排調解，不過雙方沒共識。林沄蓁在2023年8月2離職，之後再也沒見過呂秋遠，本案爭點是她與事務所的雇用關係是否在5個月的實習結束後就消滅，林沄蓁主張，她的勞動契約應為不定期契約。
呂秋遠去年12月31日臉書發文提及感情風波，只用「那個人
」稱呼林沄蓁，「我至少被那個人告了將近10件包括但不限於的訴訟與檢舉（我可是一件都沒告她），也讓我在今年下半年過的不是很開心」、「「我一定會說，因為這是我這一生做過最愚蠢的事，沒有之一」
。
今日開庭結束後，媒體問林沄蓁，呂秋遠是不是到現在都還沒有付撫養費？她證實一毛都沒有，也從無表示對於「家人」的關心
，記者再問對於呂秋遠跨年夜發文內容有何看法？林沄蓁雖露出微笑，但表情顯得五味雜陳，只回應「一言難盡」。