我是廣告 請繼續往下閱讀

塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）昨（5）日透過社群平台宣布，正式退出由他親手創立的職業網球運動員協會（PTPA），並表示未來將把重心放在網球生涯與家庭生活上。喬科維奇指出，經過長時間審慎思考後，認為自己與協會目前的價值觀與運作方向已不再一致，因此做出這項決定。現年38歲的喬科維奇於2021年與加拿大選手帕斯皮席（Vasek Pospisil）共同成立PTPA，初衷是希望為職業網球選手爭取更獨立且有力的發聲平台，提升球員在制度與權益上的話語權。對於PTPA，喬科維奇卻坦言，當初對協會的創立理念感到驕傲，但如今協會的發展已與自身信念漸行漸遠。PTPA去年3月對男子職業網球協會（ATP）、女子職業網球協會（WTA）、國際網球總會（ITF）以及國際網球誠信機構（ITIA）提起集體訴訟，指控相關單位存在反競爭與壟斷行為，並忽視球員福祉，要求改革職業網球的獎金分配與治理制度。四大滿貫賽事也被列為被告之一。不過，喬科維奇並未名列原告名單，當時便已表示自己並非完全認同協會所有立場。喬科維奇在聲明中強調，長期以來對於PTPA的透明度、治理方式，以及自己聲音與形象如何被代表，始終抱持疑慮，這也是他選擇離開的主因。他表示，雖然支持球員持續為權益努力，但自己在PTPA的角色已正式畫下句點。雖然離開了PTPA，但未來喬科維奇仍會以符合自身原則與誠信的方式，繼續回饋網球運動，同時專注於賽場表現與家庭生活。