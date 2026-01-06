我是廣告 請繼續往下閱讀

2026花蓮縣長選舉在即，在現任縣長徐榛蔚任期屆滿情況下，和傅家親近的吉安鄉鄉長游淑貞已表態參選，地方則傳出，綠營盼結合魏家與議長張峻系統，扳倒「傅徐王朝」。對此，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今（6）日表示，只要能站出來替花蓮服務、推倒傅家王朝，不要再讓藍委傅崐萁拿縣府預算，相信人民都會支持。民進黨團上午舉行記者會，對於花蓮選舉一事，陳培瑜表示，她不是以用選對會的角色，而是用住在花蓮十幾年的角度來說明。她提到，花蓮一直以來，都傳出別再延續傅崐萁的「傅家王朝」，目前看到傅家跟徐榛蔚的系統，會積極支持游淑貞，因此很多地方的人，對游沒有期待，因為她背後幕後操盤手就是傅崐萁，等到游淑貞真的有機會當上縣長後，那可能一樣是傅崐萁跟徐榛蔚，在後面掌控著縣政府，「如同現在的徐榛蔚，大家認為地下縣長就是傅崐萁」。陳培瑜說，當張峻議長積極表現出想要為民服務的態度、決心、動作時，就會有相關的耳語。她感嘆，花蓮就如傅崐萁手中的囊中物，想怎麼做就怎麼做，資源要怎麼分就怎麼分，因此誰願意出來為花蓮服務，都是好事，「只要能夠推倒傅家王朝、讓傅崐萁不要再拿縣政府的預算，不要再拿中央拿去的錢，當成分配政治利益的工具，相信人民都會願意支持」。黨團幹事長鍾佳濱則說，媒體及外界的猜測，可能是地方上政治生態的反應，但是民進黨作為一個負責任的政黨，在各項的選舉的參與，都有相關程序去進行，若黨內有適當的同志，會對黨內的同志來加以提名，若有其他更適當的人選，也不排除用徵召的方式，但這是通案原則，至於個案的情況，花蓮地方的人士的期待，會密切地關注、注意。