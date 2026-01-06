藝人范姜彥豐去（2025）年10月控訴粿粿婚內出軌王子，夫妻倆離婚協商進行中，動向備受各界關注，昨（5）日范姜彥豐曝光最新近況，面對2026全新一年吐露：「最近狀況比較難受……」身心疲累的他實在受不了，只好進醫美診所保養肌膚，以改頭換面姿態，揮別慘痛的人事物，引來大批粉絲力挺打氣：「真的比王子還帥！」
范姜彥豐昨於社群IG發布影片，一開頭他感嘆：「大家應該知道我最近，累歸累，保養還是要顧，最近狀況比較難受，你們懂得⋯⋯」以無奈語氣吐露言談，流露出低落心情，而范姜彥豐並不因此頹廢，提及即便生活不易、年紀到了「保養還是不能少」，分享自己到醫美診所進行療程，改頭換面帥度再升級。
范姜彥豐形容這次體驗比想像中舒適許多，放鬆程度讓他一度睡著，更讚賞醫師專業、暖心又體貼的服務，令人感到放心，直呼「終於讓身體跟心靈都慢下來」，吸引大批粉絲湧入留言打氣：「酷還有帥，超讚」、「范姜支持你」、「不要太帥ㄟ」、「愈來愈帥，充實自己」、「帥炸了！真的比王子還帥！」
事實上，這並非范姜彥豐斷開粿粿後首度表態，他曾於元旦吐露揮別2025心聲，「這些年的期待，也許真的太過單純，不是世界變了，而是更加看清了人性與現實，隨著時間也更是明白，很多事情不是努力就能換來的，感謝這段時間所有的鼓勵和安慰，即使只是路過的一句加油，都帶給了我內心很大的溫暖。」
粿粿、王子不倫戀！范姜彥豐揭發事件始末
回顧這起婚變事件，粿粿2022年嫁給范姜彥豐，同年生下1女，2人婚姻經歷風風雨雨，今年4月感情開始生變，粿粿和王子一行人到美國旅遊，女方返台後態度轉淡，早出晚歸甚至最後還不回家，范姜彥豐透過徵信社查證，抓包粿粿出軌王子的證據，選擇於10月29日拍影片一次公開出來。
事後，粿粿否認婚變原因是王子，11月1日拍影片回擊范姜彥豐，聲稱自己負擔家中財務，指控男方對待家人不體恤等；王子方面則在3天後發布聲明，向范姜彥豐道歉，「做出了不好的⾏為，對您造成傷害，我對您跟粿粿非常抱歉。」案發延燒至今，三方談判迎來尾聲，後續動向仍備受關注。
粿粿、范姜彥豐離婚協商內幕超完整一次看
▶離婚金額與協商過程
粿粿指控范姜彥豐提出用1600萬「買離婚順序」，7月17日雙方家人坐下來協商，委託律師一同處理，當天還有徵信社老闆出席，之後男方再透過律師傳訊息，說願意「打折」變成1200萬，剩下的400萬讓粿粿照顧家人。
👉粿粿控范姜彥豐要1600萬！粉絲怒轟：妳出軌當然談錢難不成談感情
👉粿粿否認操控媒體！反指范姜彥豐與徵信社散播謠言：不講事情原貌
▶婚姻與財產問題
范姜彥豐指控粿粿引導簽署放棄婚後財產協議，女方反駁。後來男方又主動提出願意簽，但要我3年內不能離婚。粿粿聲稱，房子是婚後購買，頭期款自己付了八成，也負擔房貸約六成以上，登記在粿粿名下是雙方討論的結果。
👉粿粿遭控騙他簽放棄財產書！反指范姜彥豐帳算超細：連37元都記帳
👉粿粿坐月子自己出錢！揭離婚范姜彥豐5大導火線：不是因為第三者
▶婚姻破裂的真正原因
家人出生後有先天性聽損，有次家人哭了很久，范姜彥豐卻戴上抗噪耳機，粿粿當下氣哭。2人的金錢觀與照顧觀差異太大。去年金鐘獎粿粿第一次入圍，邀范姜彥豐一起去，對方認為坐台下會沒面子、還說「那妳求我啊。」
👉粿粿邀范姜彥豐出席去年金鐘遭拒！男方覺得丟臉怒回：那妳求我啊
👉粿粿哽咽認了出軌王子！反駁范姜彥豐指控：跟美國行真的沒關係
▶認了踰矩行為道歉
粿粿與王子愈走愈近，發生逾矩行為。女方私下向范姜彥豐道歉，也再次公開道歉。後來范姜彥豐拿到粿粿的iPad，看到私人內容的出軌鐵證，那些內容並非離婚的主因，也不是預謀。
👉粿粿劈腿時間點曝光！母親節後跟王子越走越近 向丈夫與家人道歉
👉粿粿認了「跟邱先生越走越近」！與王子口徑對上 粿王說法一次看
👉粿粿婚內偷情王子！痛哭認沒有界限、駁斥住在一起 范姜彥豐心死
▶對家人與大眾的話
粿粿對家人說對不起。對不起，媽媽沒有保護好妳，也沒處理好自己的情緒。粿粿坦承做錯的部分會勇敢承擔、面對錯誤。
👉把范姜彥豐塑造成軟飯男！陳沂曝粿粿聲明最大重點：合理化出軌
👉粿粿、范姜彥豐互撕！出軌、金錢、家事喬不攏 3點看婚變羅生門
🔺資料來源－
范姜彥豐IG、范姜彥豐臉書、粿粿IG、王子臉書
🔺看更多－
粿粿、范姜彥豐離婚贍養費談妥了！她加碼1條件 要求不再咬王子
粿粿、王子是雙劈！不只范姜彥豐戴綠帽 席惟倫慘成隱形受害者
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！范姜彥豐氣炸 談判破局內幕曝光
粿粿同母異父哥哥是富二代！不爽范姜彥豐吃軟飯 拿錢挺妹告酸民
