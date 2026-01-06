強烈大陸冷氣團侵襲台灣，各地今（6）日越晚越冷，中央氣象署針對18縣市發布「低溫特報」，尤其基隆市、台北市、新北市、桃園市將非常寒冷，最低溫不到攝氏10度。氣象署表示，今天下午起至明（7）日晚間，台灣各地局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。
⚠️低溫特報
📍影響時間：06日上午至07日晚上
📌橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市
📌黃色燈號（寒冷）：新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、金門縣
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
