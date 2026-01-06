我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院未通過中央政府總預算，影響廣大TPASS通勤族權益，民進黨立委林楚茵今（6）日直言，卡住撥款的不是中央政府，是藍白立委，別作賊喊抓賊，她同時並把縣市國民黨籍立委列出來，讓大家看清楚。林楚茵指出，上週五是2026年第一次院會，藍白還是卡著2026年度總預算，不肯付委審查，眼看TPASS補助將斷炊，各縣市紛紛自找財源，藍營首長還呼喊中央儘快撥款，「但你們根本搞錯對象！」林楚茵直言，卡住撥款的不是中央政府，是藍白立委，先不管民眾黨8席不分區，國民黨籍區域立委至少還有36席，「你們是忘記了，還是害怕想起來？」林楚茵也把各縣市國民黨籍立委列出來，讓大家看清楚是哪些人不審總預算、卡住TPASS撥款；她強調，這36席區域立委，「選民投票給你們當立法委員，不是要你們懲罰人民、卡住民眾權益，還讓同黨籍縣市長受苦哭哭，趕快付委審查、通過總預算啦！」台北市：王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆新北市：洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔桃園市：牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華台中市：顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣新竹縣：徐欣瑩、林思銘苗栗縣：邱鎮軍彰化縣：謝衣鳯南投縣：馬文君、游顥雲林縣：丁學忠花蓮縣：傅崐萁台東縣：黃建賓基隆市：林沛祥新竹市：鄭正鈐金門縣：陳玉珍連江縣：陳雪生