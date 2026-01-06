我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌日前透露，已簽下立委離職書，恪遵民眾黨「2年條款」，2月1日將卸下立委身份，之後會轉型為全職YouTuber。然而，黃國昌近期遭《鏡週刊》不斷爆料指控，利用房東李麗娟充當凱思國際的人頭負責人，疑似聘僱一批前記者擔任跟拍政敵的狗仔隊，更遭指透過凱思國際收取台雅集團的錢，到立法院質詢相關個案，恐踩司法紅線。《鏡週刊》今（6）日再爆，李麗娟已遭檢調約談，恐遭列被告，而檢調若收網，少了立委身份保護的黃國昌將面對司法追究。不過，黃國昌今對此爆料痛批，《鏡週刊》新的一年沒有長進。《鏡週刊》今指出，李麗娟在跨年前夕已遭到約談，雖在訊問過程中，李麗娟說辭明顯保留且袒護黃國昌，且最後被無保請回，但檢調在訊問過程中大有斬獲。根據該報導，凱思國際和李麗娟等人在金融機構往來的金流，早被檢調勾稽比對完成。李麗娟不僅是黃國昌小姨子高翬負責的耘力國際的旗下安親班老師，更扮演黃國昌夫婦的家僕和小孩保母，甚至充當人頭，由耘力國際固定支付薪水，雙方金流明確。《鏡週刊》提到，李麗娟一方面從耘力國際領錢，一方面拿著現金存入凱思帳戶充當開辦資本，凱思成立後便成為黃國昌操作狗仔跟監政敵的大本營，缺乏資金時也是黃國昌要求金主將錢匯進凱思，包括2025年間，求真民調總經理關智宇以莆田公司名義注資凱思國際100萬元，台雅公司也匯款凱思國際200萬元。《鏡週刊》直指，由於匯款當事人與李麗娟全無往來，加上李麗娟的工作與媒體業或民調無關，受雇於凱思的狗仔或民調公司員工都從未聽李麗娟指揮，且金主的共同交集都與黃國昌有關，顯示凱思國際的實際負責人恐怕正是黃國昌。據此，《鏡週刊》進一步點出核心表示，凱思金流水位高達3、4千萬元，明顯與李麗娟的薪資、財力不符，加上狗仔、金主與李麗娟素無往來，說詞明顯與物證兜不攏，恐被改列貪汙被告，讓案情持續擴大延燒，黃國昌也將面臨司法追究。黃國昌今聽聞《鏡週刊》爆料內容，先是大笑一聲，後痛批亂寫，真的會噴飯。他看完的感想是：「新的一年還是沒什麼長進」，更令人遺憾的是，整個國家司法的公信力已被民進黨「黨檢媒三位一體」快要玩殘了。黃國昌更說，《鏡週刊》說有人爆料就寫，完全沒有查證，真的太可笑。《鏡電視》之前胡說八道，要他們道歉，還理直氣壯說有查證，答辯狀說他們只是轉載《鏡週刊》，不關他們的事，這份答辯狀要不要放在網站上給大家看？真是丟人現眼。