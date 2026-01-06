我是廣告 請繼續往下閱讀

▲食藥數邊境查驗，日本進口「鮮草莓」共有6批農藥殘留含量不符規定。（圖／食藥署提供）

食藥署今（6）日公布最新邊境查驗結果，其中小磨坊自埃及進口的「羅勒葉」因農藥殘留含量不符規定，需全數退運或銷毀。另外，適逢草莓季，日本進口「鮮草莓」共有6批農藥殘留含量不符規定，同樣需依規定退運或銷毀。食藥署公布邊境查驗結果，共計22項品項違規，包括西班牙進口「軟糖」含非法定著色劑、日本進口「鮮草莓」、中國大陸進口「菜脯米」、埃及進口「羅勒葉」、澳大利亞進口「薄荷茶」等農藥殘留含量不符規定等，皆須退運或銷毀。其中「小磨坊國際貿易股份有限公司」自埃及進口的羅勒葉殘留農藥依芬寧0.21ppm。食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，依據「農藥殘留容許量標準」，依芬寧於小葉菜類為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.05ppm，不符合規範。劉芳銘說，因為埃及羅勒葉自2025年12月2日至今年2月5日於過去同產地、同號列過去6個月內有5批產品不合格，因此加強抽批查驗。至於業者本身則是6個月內首次不合格，調整為逐批查驗。劉芳銘表示，總計5000公斤依規定退運或銷毀。另外「迦淂浰股份有限公司」自西班牙進口的維多寶草莓風味夾心軟糖檢出著色劑「偶氮玉紅」，劉芳銘表示，偶氮玉紅非屬表列准用之食品添加物，不符合食品安全衛生管理法第18條第1項規定。總計2464.49 公斤依規定退運或銷毀。劉芳銘指出，業者為6個月內首批不合格，因此調整為加強抽批；西班牙同產地同號列則是6個月內第一批不合格，所以會維持在一般抽批。還有6批自日本輸入的鮮草莓，在邊境檢出殘留農藥不合格，必須退運或銷毀。劉芳銘說，由輸入業者「上佳水果有限公司」報驗的日本鮮草莓，分別檢出殘留農藥賽芬蟎3.0ppm及3.9ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟎劑賽芬蟎容許量為2.0ppm。由輸入業者「青禾農產有限公司」報驗的日本鮮草莓，檢出殘留農藥因得克介於0.08 ppm至0.11 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑因得克以其他(蔬果類)*0.01 ppm為法規容許值。第6批是由輸入業者「洋珍國際有限公司」報驗的日本鮮草莓，檢出殘留農藥賽芬蟎5.0ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟎劑賽芬蟎容許量為2.0 ppm。食藥署統計近半年，從2025年6月29日至2025年12月29日止，受理日本的鮮草莓，報驗215批，檢驗不合格12批，不合格率為5.6%，檢驗不合格原因皆為殘留農藥不合格。食藥署從2026年1月6日起至2026年2月5日止，在邊境針對日本的鮮草莓採逐批查驗，抽驗比例為100%。食藥署提到，6批草莓總計3,383.12公斤需退運或銷毀。劉芳銘提到，原先針對日本草莓採監視查驗，政府強制每批做檢驗，但由於日本草莓近半年已有12批不合格，且分布不同輸入業者，因此提升為逐批查驗。