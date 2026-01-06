我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣彩券公司今（6）日推出今（115）年度首波5款刮刮樂新品，5款新品總獎項超過1964萬個，總獎金逾128億元，其中只在新年限定發行的「1200萬大吉利」每張售價新台幣1000元，也是同樣面額中頭獎金額最高的遊戲，頭獎1200萬元高達8個，二獎100萬元多達200個，頭獎及二獎獎項個數皆破紀錄為歷年最多，總中獎率70%，另外，「五路財神」每張售價500元，頭獎500萬元共有8個。台灣彩券公司表示，每年只在新年限定推出的「1200萬大吉利」每張售價1000元，是面額1000元刮刮樂中頭獎獎金最高的遊戲，票面上鮮豔亮紅閃爍金色光芒的數字「12000000」格外吸睛，頭獎1200萬元共有8個，二獎100萬元多達200個，頭獎及二獎獎項個數皆破紀錄為歷年最多，總中獎率70%。至於「五路財神」每張售價500元，票面上以滿面笑容的五路財神手持紅包、元寶來賜福，充滿旺財大發的吉兆，頭獎500萬元共有8個，總中獎率40.72%；廣受民眾喜愛的益智延長型遊戲「海底大尋寶」每張售價300元，1000元以上的獎項超過77萬個，頭獎300萬元共有5個，總中獎率36%。同日上市的還有「大三元」每張售價200元，遊戲名稱與玩法以麻將牌「中、發、白」符號為主題，頭獎200萬元共有7個，總中獎率34%；Q版生肖主題「馬年行大運」每張售價100元，最高獎金5萬元多達150個，總中獎率50.1%，平均每兩張就有一張中獎。