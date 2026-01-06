我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著泰國與周邊國家持續加大對跨境詐騙的打擊力度，詐騙集團的活動版圖也出現新變化。泰國警方近期掌握情資指出，柬埔寨西北部再度浮現新的詐騙據點，顯示不法集團正不斷轉移陣地，以躲避區域聯合掃蕩行動，而證據顯示幕後黑手為中國公民。根據泰國媒體報導，泰國反網路詐騙中心（ACSC）副指揮官、國家警察副總長吉拉波於5日透露，新發現的詐騙中心位於柬埔寨班提米安夏省馬萊市，距離泰國沙繳府邊境城市巴比約50公里，地理位置相對隱蔽。警方指出，該據點目前仍在施工階段，為一棟兩層建築，內部規畫明確區分辦公與生活空間，地點靠近當地的馬萊公園，具備長期運作的條件，顯示詐騙集團有意在此建立新的行動樞紐。調查顯示，該詐騙中心內部人員組成相當多元，實際從事詐騙工作的包括泰國、印度及印尼籍人士，而整體營運、管理與指揮體系，則由中國籍人士負責主導。警方研判，詐騙集團將據點轉移至柬埔寨，與近期泰國、中國聯手緬甸當局，加強掃蕩KK園區等地的網路詐騙行動密切相關。在執法壓力升高與邊境情勢不穩的情況下，不法組織選擇將風險分散至其他地區。根據泰國警方統計，僅去年12月28日至今年1月3日短短一週內，全國就接獲超過6,300起詐騙通報，財損金額突破2.2億泰銖。警方警告，未來詐騙集團恐結合人工智慧技術，發展更精密的詐騙模式，跨國執法合作與民眾防詐意識，將成為遏止此類犯罪的關鍵。