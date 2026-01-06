我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市補助萬戶市民購買家戶廚餘機，今天中午以前已登錄近6500件，許多電器行、百貨公司賣到缺貨，得下個月才到貨，民眾擔心趕不上申請補助，市長盧秀燕表示，很多市民、民代喊著加碼，市府正在研究中，必須先盤點現有財政狀況，無法馬上宣布增加的數量，請大家耐心稍等，一有確切消息會向大家報告。台中率六都之先，推出萬戶購買家用廚餘機、每戶補助5千元的「安心無餘」計劃，自2日開放線上申請以來，至今（6）日上午11時止，已有6413戶完成登錄。這幾天市民瘋狂掃貨，一名百貨公司家電櫃姐說，原本一年約賣16部廚餘機，現在3天就賣光了；一名職業婦女表示，電器行告知已將其他分店廚餘機都調到台中來賣，仍賣到沒現貨，工廠表示要等2月才能正常供貨，她正考慮假日跑到鄰近縣市買，又擔心這幾天名額全被申請完了。盧秀燕表示，市府規定要先購入廚餘機，憑發票和保固卡才能申請補助，4天半來已登錄約2/3，很多人擔心來不及，議員們也喊著加碼，市府正在研究中，至於無法馬上宣布，係因這些錢不是小數目，必須視財政狀況調撥經費，等大家稍等，一旦確定加碼細節會儘快向大家報告。盧秀燕說，鑑於外縣市有民眾以假資料詐騙公款，以及不肖者想卡位領補助再退貨，市府會有防弊措施，等一個月鑑賞期過了才核撥補助款。此外，部分大樓社區傳出清運業者哄抬垃圾與廚餘處理價格，市府已處理多件，若還有零星案例，可請各區公所清潔隊協助介入。