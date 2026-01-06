我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台股5日站上3萬點、台積電（2330）股價盤中飆1695元新高，但2025全年買賣移轉棟數卻降到26萬棟，呈現股市熱、房市冷的「股房脫鉤」現象。（圖／美聯社／達志影像）

政策控管與資金轉向之影響

▲顏炳立認為，民間資金仍相當可觀，但已轉向「高流動性」市場。（圖／記者徐銘穗攝）

房價修正趨勢：蛋白區首當其衝

土地市場與科技產業帶動動能

2026年房地產市場指標總結

台股5日站上3萬點、台積電（2330）股價盤中飆1695元新高，但2025全年買賣移轉棟數卻降到26萬棟，呈現股市熱、房市冷的「股房脫鉤」現象。戴德梁行董事總經理顏炳立今（6）在記者會中表示，市場資金仍充裕，但「」。他認為受政策與資金影響，2026房市會呈現「房價緩修、量持平、買氣不旺」，2026房地產代表歌是〈碎心戀 〉。台股衝上3萬點、資金充裕，但房市受政策壓制，資金轉向高流動性市場。房價緩修、買氣不旺，成交量預估維持26萬棟，代表歌為〈碎心戀〉。蛋白區成屋面臨修正壓力；土地市場受科技自用需求支撐，表現相對穩健。戴德梁行今（6）舉行2025年商用不動產市場回顧暨2026房市趨勢記者會。顏炳立會中說明他對2026房市的看法是「」。顏炳立說明，台積電5日開盤大漲80多點，「這要花1100億」，直言由此可見資金非常龐大、藏富於民，在民間裡面的資金恐怕是幾兆。但房市因為政策壓制，資金轉向「高流動性」市場。顏炳立直言：「。」他點名，經濟、政策與資金是房市榮枯的光明燈。針對民眾最關心的房價，顏炳立認為，成屋市長蛋白區超漲及單價、總價、產品不對的產品，房價會呈現較大幅的修正，才會換成交。他直言：「。」不過，顏炳立也認為，2025「土地市場」全年總交易仍超過1600多億元，認為2026土地市場仍有溫度，尤其，市場性仍佳。顏炳立總結對2026房地產預測，他認為土地市場預估維持1600億元、商業不動產預估1400億、買賣移轉棟數預估26萬，，是健康的發展。