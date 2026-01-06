我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹一名體操教練「魟魚老師」涉嫌在2023、2024年寒暑假利用參加營隊的機會，猥褻5名幼童共11次，甚至還趁教授體操之際，涉嫌拍攝兒童性影像，一二審法官均重判林男有期徒刑12年，案經上訴，6日最高法院認為，判決認事用法沒有違背法令之處，量刑妥適，因此駁回上訴，全案定讞。檢方調查，林男為某國立大學畢業，2022年起以「魟魚老師」名號在營隊擔任帶隊老師，不過，他明知多名參與學生都是未滿14歲兒童，他卻在2023、2024年寒暑假營隊期間，對5名男學生進行撫摸大腿、小腿、肚子、背部等強制猥褻行為共11次。2024年12月時，林男更在學校大學宿舍的交誼廳，利用教授體操正分腿動作，趁幼童雙腿打開、趴在地墊上時，脫下幼童的褲子，以手機對著幼童的肛門連續拍攝，同時拍攝下幼童的全身照片存在手機內。遭檢方依犯加重強制猥褻罪嫌、兒童及少年性剝削防制條例起訴。一審法院判處林男12年徒刑，不過，林男主張，自己已坦承犯行，犯案時僅22歲，且為國立大學畢業，請求從輕量刑並適用減刑規定，以判決過重為由提起上訴。另外，檢方認為被害人年幼、人數眾多，且犯行反覆，對被害人身心傷害重大，且案件偵查之初，林男否認犯罪，未與被害人家屬和解或賠償，態度不佳，一審判12年徒刑過輕，提起上訴。二審高院認為，林男不符減刑要件；原審已綜合考量犯行次數、手段、被害人年齡及被告個人情狀，量刑並未失衡，因此駁回檢、辯上訴。案件經上訴，最高法院認為一、二審判決並無違誤，今裁定駁回，全案確定，林男將入獄執行。