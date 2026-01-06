我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣癌症基金會 「晴嶼心理諮商所」推出全國首創「5＋5 心理社會處方照護模式」，提供癌友5次免費心理諮商。（圖／台灣癌症基金會）

衛福部近日公布最新癌症登記報告，癌症時鐘快轉14秒，平均每3分48秒就有1人罹癌，台灣癌症基金會理解癌症帶來的不只是身體的病痛，更是一連串情緒、家庭、生活與未來的巨大衝擊，宣布推出全國首創「5＋5 心理社會處方照護模式」，提供癌友5次免費心理諮商，並在諮商過程中，陪伴評估與串聯 5 大重要支持需求：營養支持、財務與保險協助、家庭照護、身心靈復原，以及必要時延長心理支持。台灣癌症基金會自 2013 年即成立台灣首座心理腫瘤諮商中心，積極投入癌友心理照護，13 年來陪伴超過 4,000多位癌友與家屬。隨著需求增加，全面升級空間與服務，將諮商室由 1 間擴增至 5 間，服務對象也延伸至家屬與主要照顧者，接住更多需要支持的人，在個案管理師的陪伴下，心理支持不只停留在談話，而是一步步協助解決生活中的真實困難。台灣癌症基金會表示，晴嶼心理諮商所2026全新升級，特別的是，該所有 8 成心理師本身就是癌友或癌症家屬「我們懂那種不知該向誰說出口的害怕與疲累，也願意陪你慢慢走。」承諾讓心理支持成為癌症照護 的一部分，讓每一位癌友與家屬，都能在抗癌路上，找到喘息與力量。根據衛福部國健署最新統計，112年十大癌症新發生人數男女合計依序為(1)肺癌(2)大腸癌(3)女性乳癌(4)肝癌(5)攝護腺癌(6)口腔癌(含口咽、下咽)(7)甲狀腺癌(8)皮膚癌(9)胃癌(10)子宮體癌。