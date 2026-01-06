我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「台灣好市多線上購物」無法使用跨國會員卡，且「好市多加油站」對外籍卡相容性不佳。（示意圖／翻攝Unsplash）

▲美式賣場好市多（Costco）台灣官方宣布，將從2026年4月1日起調漲「金星主卡」、「商業主卡」及「商業副卡」的會員年費，三種卡別的費用皆調整為1500元。（圖／好市多官網）

美式賣場好市多（Costco）昨（5）日宣布即將於4月1日起調漲會員年費，其中商業副卡價格上漲最多，漲幅高達66%，引發民眾熱議，而網友仔細對比日韓會費後發現，台灣會費居然是亞洲最貴，就有網友發現好市多會員全球通用，那麼乾脆到日本、韓國辦卡更省錢，以日本舉例，會員年費折合台幣僅約1056元，現省近450元。不過也有內行人整理出跨國辦卡仍存在眾多不便，包括續約限制、線上購物無法使用等。根據網友於《Threads》上發文指出，台灣好市多會費調漲，年卡最低從1500元起跳，反觀日本好市多的年費最低僅需5280日圓（約新台幣1056元），既然會員資格全球通用，「要不要乾脆去日本加入會員？」貼文引發眾人熱議，不少網友分享實際經驗，指出最近可到沖繩申辦好市多會員，出示護照與飯店地址就成功辦法，也有日本在地的香港人粉專「玩轉沖繩 Kokoni Okinawa」親測此方法可行。讓不少網友相當心動「可以去日本辦，然後順便來個自由行不過日本的好市多都蠻偏僻的就是」。雖日韓好市多會員年費低於台灣，不過也有內行人提醒，跨國辦卡仍有缺點，先是續約限定，若日本會員卡到期，需親自飛回日本申辦，或透過日本官網續約，但官網續約需提供日本地址與電話，台灣好市多無法協助跨國續約。其次，，且「好市多加油站」對外籍卡相容性不佳，有機會發生無法綁定或無法回饋的問題。不過網友也分享，使用跨國會員卡，仍可在台灣好市多使用「富邦聯名卡」進行累點，總結來說，優缺點並列，消費者可依自己的習慣進行選擇。⦁ 金星主卡：原價1350元，漲至1500元，調漲150元，漲幅約11.1％。⦁ 商業主卡：原價1150元，漲至1500元，調漲350元，漲幅約30.4％。⦁ 商業副卡：台灣好市多針對會員調漲說明，Costco 好市多始終致力於以合理的價格，為會員提供優質的商品，透過會員費的制度，讓會員共享Costco強大的全球採購實力，將商品售價降低，讓全球採購效益完整回饋給會員。台灣好市多上一次調整會費為 2016 年。過去十年間，好市多持續投入物流優化及設置聽力、眼鏡、加油站等專業服務中心，旨在提供超越以往的購物體驗。調整會員費之後，好市多將持續擴大商品優惠（如黑五、雙11），深化Kirkland Signature自有品牌的價格優勢，將省下的每一分成本，以極具競爭力的價格及優質商品，回饋所有會員。