基隆市中正區和平島市場內一處公寓今天上午傳出兇殺案！警方獲報後到場時發現，一名40多歲男子身中數刀倒臥在公寓內，現場血跡斑斑，還好男子送醫搶救後暫無生命危險，但嫌犯傷完人就跑，目前警方仍在追緝當中，初判疑似是感情糾紛釀禍，至於詳細事發原因仍待進一步釐清。據了解，今天早上9時許基隆警方接獲報，指稱中正區和一路某公寓內有男子受傷並倒臥於自家客廳，轄區員警獲報後迅速抵達現場，發現受害者林姓男子遭人以利器攻擊傷害，其左側肢體（包括手部、腳部）及左腹部均有明顯之撕裂傷痕，且現場血跡斑斑。經救護人員緊急送往醫院搶救後，林男目前雖暫無生命危險，惟因失血過多、體力虛弱，暫時無法配合警方進行筆錄。附近市場攤販表示，事發後有3名年輕男子從案發公寓匆忙下樓離開，過一會就看到警方跟救護車到場，只是案發前沒有聽到爭吵和呼救聲，對於雙方關係及案發經過並不清楚。根據警方初步調查，這回爆發砍人案，疑似是因為感情糾紛釀禍，目前已調閱監視器將全力把嫌犯逮捕歸案，至於詳細情形還有待進一步釐清。