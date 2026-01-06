令人心疼的孩子！新北市新莊區近期發生一起寵物墜樓事件，一隻臘腸犬因為剛跟主人搬到新家，還不熟悉環境，不慎從3樓陽台縫隙掉到1樓受重傷，被樓下住戶發現後急忙送醫。事後飼主卻不聞不問、形同棄養。對此，新北市動保處也出手裁罰12萬8千多元，同時將飼主列入終身不得再飼養犬貓的黑名單！
狗狗不熟環境墜樓重傷！救回一命飼主卻棄養
新北市動保處表示，新北市新莊區日前發生一起犬隻高處墜落重傷案件。邱姓飼主因搬遷至新住處，將臘腸犬獨留於尚未熟悉且未設防護措施的環境中，導致犬隻自3樓陽台欄杆縫隙墜落至1樓，當場痛苦哀嚎。樓下住戶聽聞後立即通報動保處前往處理，臘腸犬雖保住一命，但經獸醫師診斷，因高處墜落導致骨盆骨折，傷勢嚴重，恐有終身癱瘓之虞。
此外，在醫療照護過程中，飼主邱先生對於狗狗的狀況不聞不問，未即時到院探視或妥善安排後續照護事宜，經多日聯繫與查證，仍未見其履行基本照護責任。動保處認定，飼主對受傷犬隻未盡應有照護義務，已構成棄養行為。經新莊分局福營派出所員警通知飼主到案說明後，動保處依據相關事證，認定飼主違反多項動物保護及相關法規。
最終，新北市動保處認定邱姓飼主違反《動物保護法》第5條第2項，未提供動物安全之生活環境；同法第5條第3項，棄養動物；另查有未依規定辦理寵物登記、未完成絕育或申報繁殖管理，以及未依《動物傳染病防治條例》完成狂犬病預防注射等情事。動保處依法裁處合計12萬8,000元罰鍰，並命飼主接受3小時動物保護教育課程，且列入黑名單，終身不得再飼養犬貓。
最後動保處也提醒，犬貓天性好奇，對陌生環境尤其容易發生危險，呼籲民眾於搬遷或生活環境變動時，務必事先完成陽台、窗戶及高處空間的安全防護措施，並避免獨留寵物於未設防的環境中，以防止憾事再次發生。
資料來源：新北動保處
