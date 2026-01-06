我是廣告 請繼續往下閱讀

治安良好的越南芽莊近期傳出旅客和當地業者的街頭衝突事件，引發關注。一段社群平台瘋傳的影片近日在越南中部芽莊（Nha Trang）引發關注，畫面中只見一群當地民眾手持鐵鍬與塑膠椅，試圖恐嚇外國遊客，事件迅速引發安全疑慮，也引起地方政府高度重視。綜合外國媒體報導，芽莊坊人民委員會隨即指示警方介入調查，核實事件經過，並評估可能對城市觀光聲譽造成的影響。影片長度超過一分鐘，拍攝於上週某晚，記錄了人行道上的激烈言語衝突。事件涉及兩名外國遊客與多名身穿藍色制服的當地人士，疑似隸屬當地旅遊業者。隨著爭執升高，其中一人揮動鐵鍬衝向遊客，另一人則使用塑膠椅作臨時武器，導致其中一名遊客驚恐逃離現場。事件發生地點人流眾多，多名旁觀者顯得驚慌不安。芽莊作為知名的海灣與白沙灘旅遊目的地，2025年共接待約1,480萬名過夜遊客，其中包括約460萬名國際旅客，總旅遊收入估計超過603兆越南盾（約23億美元），當地官員擔憂此類行為可能影響城市國際形象。警方目前正積極追查影片中人員身份，釐清事件起因，同時呼籲民眾保持冷靜，並提醒遊客注意自身安全，以維護芽莊作為頂級旅遊城市的良好形象。