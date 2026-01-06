我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA例行賽今（6）日焦點戰，由西區第12的洛杉磯快艇坐鎮主場，迎戰西區第8的金州勇士，這場比賽充滿戲劇張力，勇士主帥科爾（Steve Kerr）遭驅逐出場，一哥柯瑞（Stephen Curry）拚到犯滿離場，最終在巴特勒（Jimmy Butler）投出絕殺「麵包球」的錯愕聲中，終場勇士以102：103敗給快艇。快艇此役缺少「大鬍子」哈登（James Harden）控場，開賽初段顯得手忙腳亂，連續發生5次失誤，讓勇士一度取得領先。然而，勇士外線手感急凍，柯瑞與格林（Draymond Green）頻頻打鐵，錯失拉開比分的良機。反觀快艇逐漸回穩，祖巴茨（Ivica Zubac）在禁區展現破壞力，加上柯林斯（John Collins）不僅完成「三分打」還在外線開火。首節末段，當家球星雷納德（Kawhi Leonard）接管比賽連續取分，老將巴圖姆（Nicolas Batum）更補上一記壓哨三分彈，幫助快艇首節打完反以31：19建立雙位數領先。次節勇士進攻端完全斷電，單節僅進帳13分，快艇趁勢打出一波8比0攻勢擴大分差。比賽進入下半場，勇士雖試圖反撲，但快艇總能適時回應。比賽氣氛火爆，勇士總教練科爾因不滿判罰尺度，情緒失控怒噴裁判，連續吞下兩次技術犯規遭到驅逐。決勝節進入白熱化，柯瑞展現巨星價值連續飆進三分球，硬是將懸念拉回。然而，他在關鍵時刻吞下個人第6次犯規，被迫退場，全場留下27分、6助攻的成績單。比賽最後一波進攻，雷納德三分出手未果，留給勇士絕殺機會。球權交到巴特勒手上，他選擇後仰跳投出手，不料這記關鍵球卻投出「麵包」，勇士最終就以1分之差惜敗。此戰勇士過度依賴柯瑞的問題依舊無解。除了柯瑞與攻下24分的巴特勒外，其餘球員表現乏善可陳。其中，先發上陣的穆迪（Moses Moody）全場5投僅1中，防守端更被快艇的桑德斯（Kobe Sanders）打爆，正負值極低。另一位被點名的則是老將霍福德（Al Horford），替補出發的他全場8投1中僅得 5 分，多次錯失空檔，防守端也未能守住禁區，正負值-14為全場倒數第一，兩人的低迷狀態，成為勇士此役輸球的最大關鍵。