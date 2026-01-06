我是廣告 請繼續往下閱讀

宏國德霖科技大學（升格改制前為四海工專）財金系一名，並報請教育部核准。這名副教授覺得教育部違法處分而提告，不過提告的石姓男子原本任職德霖科大財金系副教授，校方因接獲校外兼職的投訴，在2021年4月、6月開教師評審委員會，決議停聘3年，並報請教育部核准，但教育部認為德霖科大教評會仍有相關程序和疑點需要釐清，發函通知校方補正。德霖科大2021年8月補開教評會，仍認定石姓副教授校外兼職媒體，還是維持停聘的決議並二度報請核准，教育部這次同意照辦。石姓副教授不服教育部處分，提訴願遭駁回，因此提起行政訴訟，要求撤銷原處分和訴願決定。石姓男子解釋，，他只坦承「有類似記者採訪之動作」但純屬實習、練習，跟正式新聞仍有差別，石姓男子主張，；校方認定他發了400多則新聞不符事實，只有5則違反留校時間的規定，其餘都是他利用午休時間以及提前1小時離開學校（沒請假）寫的。北高行法官調查，，學校依據教評會設置辦法提報教評會審議是合理的處置。法院查出，石姓副教授，經調查確認，他在2019年10月10日到2021年4月25日擔任新聞主任，期間曾有4個月另外掛名採訪主任，2021年1月1日起，他擔任北區新聞中心主任、記者，這有網路搜尋結果、石姓副教授的記者證足以佐證，他法官認定，教育部發函德霖科大，同意石姓副教授停聘、以及駁回訴願都是合法處分，石姓副教授的主張無理由，應予駁回。本案可上訴最高行政法院。