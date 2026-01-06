我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱天文（如圖）與侯孝賢聯繫密切，近來接受雜誌訪問，將他10年前出現罹患阿茲海默症的前兆，到後來腦力在感染新冠肺炎後退化的情況都講了出來。（圖／摘自金馬影展臉書）

▲《悲情城市》是侯孝賢與朱天文過去合作的經典之一。(圖／高雄市電影館提供)

▲《刺客聶隱娘》推出後隔年，侯孝賢就因為一次聚餐時出去買菸迷路，讓朋友們擔心他的身體狀況，果然後來檢查罹患阿茲海默症。（圖／摘自IMDb）

78歲的國際名導侯孝賢2023由家人宣告患阿茲海默症後，就在公眾眼前淡出，暫時停止創作，安心在家休養。他在電影上的最佳搭檔—作家、編劇朱天文，近日接受《T》雜誌中文版專訪，感嘆他的病程進展像是一場漫長的告別，也透露最近去拜訪他，看到他妻子細心處理他的飲食，他的兒子和居家服務人員也會天天陪他散步，目前情況安好、穩定。朱天文曾參與侯孝賢《悲情城市》、《好男好女》、《刺客聶隱娘》等多部代表作的劇本編寫，表示近期探訪侯孝賢，他妻子稱他現在食慾比以前好，幫他準備飲食會特別將菜切細、易咀嚼，讓他胃口變好很多。他現在每天早上會在服務人員陪伴下散步走1.5到2小時，再回家吃中飯，下午則是兒子帶他到家裡附近走路、散心，之前還曾被媒體拍到他倆的身影。最早侯孝賢身體健康出現警訊，是在《刺客聶隱娘》推出後隔一年的2016年，朱天文回憶某次友人相約聚餐，中途侯孝賢出去買菸，很久都沒回來，由於餐廳巷口附近就有超商，並不會很遠，她一面去找侯孝賢一面打電話給他，卻聽到他說自己走到捷運站，只好告訴他往回走再過去接他，有參加這次聚會的名醫陳耀昌就建議侯孝賢要趕快去檢查。果然這就是侯孝賢罹患阿茲海默症的前兆，他後來在家裡掛黑板，每天寫上日期、家裡地址與電話，以防萬一。朱天文常跟他約在熟悉的咖啡館，由他在本子上寫下當天的日期，透過朱天文的引導下回憶前一天的行程。朱天文還跟侯孝賢以念書、抄書的方式，讓他讀完了《愛在瘟疫蔓延時》、《瘂弦回憶錄》等5本書。當時的侯孝賢，被朱天文形容像電影中的「獨臂刀」，仍保有銳利的電影直覺，腦力下跌速度也緩慢，只是在2022年他感染新冠肺炎，治癒後腦力卻嚴重下滑，甚至嚴重損及語言區，讓他無法獨自搭捷運，也不能輕鬆讀書寫字。為了怕電話鈴聲引發他的焦慮，朱天文逐漸減少聯絡。儘管親眼看到侯孝賢妻兒照顧他、他也過著平靜生活，朱天文仍忍不住在一次探訪後，在公車上哭出來，還傳訊息給他兒子這是一場「漫長的告別」，她也很遺憾侯孝賢本來對電影有新的表達方式，也打算嘗試數位攝影，只可惜病魔腳步更快，他來不及去進行。