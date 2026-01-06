嶄新的2026年，你的年終獎金有沒有領到平均值呢？隨著農曆春節的腳步逐漸接近，許多公司行號紛紛舉辦尾牙、發放年終獎金，不少知名大企業的年終行情也提前曝光。其中最狂的莫過於長榮海運，年終平均達10個月，是一般上班族難以企及的數字。事實上，根據104人力銀行最新統計，今年只要領到1.56個月的年終，就已經達到所有上班族的平均值了，行業之間的差異也一次公開！
年終獎金領多少算正常？一般上班族只領到這數字
年終獎金對於多數上班族來說，是將去年整年的辛勞轉換成最實際的金錢回報，好在嶄新的一年補充能量，繼續為公司奮鬥打拚，因此金額多寡也會影響到年後轉職的意願。
對此，104人力銀行日前進行「2025企業年終及2026薪酬趨勢大調查」，發現2025年終獎金行情方面，約有68%企業預期會發放年終，平均年終行情則落在1.56個月。
至於年終獎金最高的行業別，由半導體業以平均1.98個月稱霸榜單，加上該行業本身的高年薪，預期將有一筆豐沃獎金入袋；第二名是營造業，以1.73個月傲視全場；第三名為倉儲或運輸輔助業的1.67個月；第四名是建築規劃及設計業1.61個月；第五名則為電子零組件相關業1.60個月。
而在年終行情最低迷的行業別中，出版及藝文相關業以平均0.78個月敬陪末座；第二名是住宿服務業，平均僅0.97個月，兩者皆不足一個月，堪稱全台灣最辛苦的一群人。第三名餐飲服務業才勉強達到1.07個月；第四名運動及旅遊休閒業為1.14個月；第五名則是大眾傳播相關業1.18個月。綜觀低年終的行業別，多半受到景氣波動、人力成本壓力大等因素影響，導致公司難以發出豪邁的年終獎金。
一般人領不到的年終獎金！長榮海運10個月稱霸
除了行業平均值之外，也有部分公司在2025年的營運表現亮眼，豪爽發出了超出平均的高額年終獎金。首先是航運業獲利王長榮海運，市場傳出將發放平均10個月年終獎金，且已於12月31日匯入員工帳戶，羨煞全台灣上班族。
長榮航空也有6.5個月年終獎金，且非主管職調薪2,500元，但這還不是航空業最高；台灣虎航有可能發放10個月起跳的年終獎金，全體員工約850人，預期每人可領到50多萬元，還有7天福利補休假。
面臨人力短缺的醫療業也出現了領頭羊，彰化基督教醫院2025年終獎金再破紀錄，這次總金額要發出11億元，平均一人可領3.5個月年終獎金，創下創院130年來的歷史新高。
總結來說，部分營運狀況極佳的公司與行業，都能大方給出超過6個月的年終獎金，但對多數上班族而言，其實只要領超過1.5個月，就已經達到了平均值。然而，仍有許多領不滿1個月的辛苦行業存在，這也讓台灣各行各業員工領到年終的心情呈現兩極化。
資料來源：104人力銀行
