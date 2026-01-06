雙北通勤族未來將有更快捷的選擇！新北市正全力推動「雙北新捷運」計畫，其中備受關注的「中和光復線」已正式啟動規劃。這條路線不僅被視為解決中永和交通瓶頸的「黃金線」，未來更可達成 5 線轉乘，直達臺北市核心區。雖然捷運建設需要時間，但 2026 年將是決定路網走向的關鍵年。
📍中和光復線3秒看重點
⦁ 最新進度： 捷運可行性研究期中報告已完成，預計 2026 年中提報中央。
⦁ 轉乘關鍵： 起點設於捷運秀朗橋站，未來可「不出站」無縫轉乘環狀線。
⦁ 路線規劃： 全長約 8 公里，採地下化設計，橫跨雙北核心地帶。
⦁ 站點優勢： 新北段預計設 4 座車站，直達公館站並串聯國父紀念館站。
中永和通勤新捷徑，一車直達北市核心
長期以來，中永和東區民眾前往臺北市區，往往受限於現有路網與橋樑負擔。新北捷運局規劃的「中和光復線」，前身為捷運南北線，經重新調整後，決定以跨市聯通為核心目標，將路網延伸至臺北市光復南路（國父紀念館站）。
新北市長侯友宜今（6）視察捷運秀朗橋站時指出，這條路徑是中永和居民期盼已久的黃金路線。這不僅是中永和捷運路網的關鍵拼圖，更是首度將中和、永和與臺北市公館及大巨蛋商圈直接串聯，未來通勤效率將迎來大翻倍。
路線圖與站點公開：4站串聯雙北路網
根據目前規劃，中和光復線新北市段（原中和公館線）全長約 3.1 公里，規劃 4 座地下車站：
1. 捷運秀朗橋站：與新北環狀線轉乘。
2. 成功路與得和路口附近：服務永和地區密集住宅區。
3. 環河東路與福和橋路口附近：舒緩福和橋通勤車流。
4. 公館站：銜接松山新店線，直進北市中心。
新北捷運局表示，捷運秀朗橋站已預留地下連通道空間，規劃「轉乘不淋雨」的環境，讓市民在雙北間移動更加順暢。
最新進度：2026 年中送交中央審議
目前中和光復線的捷運可行性研究案正加速進行中。新北捷運局長李政安表示，期中報告已順利完成，後續將舉辦地方說明會徵詢居民意見，目標是在 2026 年中將研究報告正式提報中央審議。
這項「雙北新捷運」計畫也獲得臺北市政府支持，北市段已納入優先路網檢討。未來完工後，全線將可達成 5 線轉乘（環狀線、松山新店線、中和新蘆線、板南線及淡水信義線），徹底改變雙北交通地圖。
捷運軌道建設Q&A
Q：一條捷運從規劃到完工要多久時間？
A：蓋一條新捷運的第一步是「可行性研究」，但之後經過4個步驟才能到最後的「完工通車」。國發會過去曾在臉書說明，捷運建設多需要十年以上的籌建，以早期的台北捷運淡水線為例，1986年核定計畫，歷經12年才全線通車；而高雄捷運紅線自1991年經核定，至2008年主要線路完成通車，前後花了17年。
資料來源：新北市捷運局、國發會
我是廣告 請繼續往下閱讀
⦁ 最新進度： 捷運可行性研究期中報告已完成，預計 2026 年中提報中央。
⦁ 轉乘關鍵： 起點設於捷運秀朗橋站，未來可「不出站」無縫轉乘環狀線。
⦁ 路線規劃： 全長約 8 公里，採地下化設計，橫跨雙北核心地帶。
⦁ 站點優勢： 新北段預計設 4 座車站，直達公館站並串聯國父紀念館站。
長期以來，中永和東區民眾前往臺北市區，往往受限於現有路網與橋樑負擔。新北捷運局規劃的「中和光復線」，前身為捷運南北線，經重新調整後，決定以跨市聯通為核心目標，將路網延伸至臺北市光復南路（國父紀念館站）。
新北市長侯友宜今（6）視察捷運秀朗橋站時指出，這條路徑是中永和居民期盼已久的黃金路線。這不僅是中永和捷運路網的關鍵拼圖，更是首度將中和、永和與臺北市公館及大巨蛋商圈直接串聯，未來通勤效率將迎來大翻倍。
路線圖與站點公開：4站串聯雙北路網
根據目前規劃，中和光復線新北市段（原中和公館線）全長約 3.1 公里，規劃 4 座地下車站：
1. 捷運秀朗橋站：與新北環狀線轉乘。
2. 成功路與得和路口附近：服務永和地區密集住宅區。
3. 環河東路與福和橋路口附近：舒緩福和橋通勤車流。
4. 公館站：銜接松山新店線，直進北市中心。
新北捷運局表示，捷運秀朗橋站已預留地下連通道空間，規劃「轉乘不淋雨」的環境，讓市民在雙北間移動更加順暢。
目前中和光復線的捷運可行性研究案正加速進行中。新北捷運局長李政安表示，期中報告已順利完成，後續將舉辦地方說明會徵詢居民意見，目標是在 2026 年中將研究報告正式提報中央審議。
這項「雙北新捷運」計畫也獲得臺北市政府支持，北市段已納入優先路網檢討。未來完工後，全線將可達成 5 線轉乘（環狀線、松山新店線、中和新蘆線、板南線及淡水信義線），徹底改變雙北交通地圖。
捷運軌道建設Q&A
Q：一條捷運從規劃到完工要多久時間？
A：蓋一條新捷運的第一步是「可行性研究」，但之後經過4個步驟才能到最後的「完工通車」。國發會過去曾在臉書說明，捷運建設多需要十年以上的籌建，以早期的台北捷運淡水線為例，1986年核定計畫，歷經12年才全線通車；而高雄捷運紅線自1991年經核定，至2008年主要線路完成通車，前後花了17年。
資料來源：新北市捷運局、國發會