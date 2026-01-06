我是廣告 請繼續往下閱讀

美國3日對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與其妻子，在掀起國際社會的同時，也有不少民眾上街慶祝。不過有海外民運人士在中國駐洛杉磯總領館外慶祝、示威期間，與總領館保全人員發生口角，還有保全拿出辣椒噴霧追噴示威者，導致數人受傷。根據香港人國際新聞平台《追光者 Pulse HK》報導，一群「中國民主黨」成員4日前往中國駐洛杉磯總領館外示威，當時總領館外頭至少有三名身穿戰術背心、全副武裝的保全人員，手上還持寫著中文字「洛城安保」的盾牌及胡椒噴霧在門外戒備。在中國民主黨成員示威期間，保全人員與示威者發生激烈口角，其中保全人員突然拿起手上的胡椒噴霧噴向示威者，一連噴了三人，之後還繞過花圃、走出馬路追噴其他示威者。有示威者被胡椒噴霧噴到後倒地哀嚎，需由旁人以清水協助洗眼。洛杉磯警方接獲通報到場後，將該名保全上銬帶走；警方也同時要求示威者離開，指其活動未事先申請。旅美民運人士界立建在社交平台X發布影片，揭露當時事發過程。他表示，在活動接近尾聲時，總領館的保全罵他們「賣國賊，都滾開」。儘管如此，他們仍與保全隔了很遠的距離，跟對方據理力爭。沒想到該名保全一直挑釁，最終還朝示威者噴辣椒水攻擊。界立建在文中表示自己的眼睛也被噴到，「眼睛火辣又燙又刺痛」，後續警方逮捕2名中共保全。