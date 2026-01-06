我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市一名因詐欺案正被法院通緝中的高姓女子，冒著外出被警察查獲的風險跟網友相約見面時，結果真的碰上警方以違規停車事由盤查，高女拿出假證件企圖蒙混過關，但她與照片實在不像，豈料高女竟瞎掰「整形過、削過骨、壂鼻子…」所以才不像，經警方將她帶回派出所比對，確認是通緝犯高女，警詢後將她移送法院歸案。台中市第六警分局西屯派出所員警，日前在黎明路、福星路口巡邏時，發現1輛違停車，上前盤查男駕駛後，看見後座的高女（34歲）神情異常緊張、閃爍其詞，高女說，她跟剛認識的網友相約外出，並拿出假證件給警方查驗。員警仔細查看高女提供的假證件，發現證件上的照片與本人模樣明顯不符，面對警方質疑，高女卻說「我去醫美整過形，有割耳朵、補嘴唇，所以才不太像」，員警為確認身份，將她帶回派出所釐清。警方經過比對，才確定高女身份，原來高女身揹詐欺罪嫌，遭到通緝，才向警方瞎掰，警方偵訊過後也將她解送台中法院歸案。