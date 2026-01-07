我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 擁有豐富的自然穀香與層次口感的核桃多穀物

▲ 雙色葡萄乾與蔓越莓乾、核桃佐龍眼蜂蜜等豐富果香的裸麥葡萄

▲ 濃郁起司搭配煙燻德式香腸的雙重起司德腸

▲ 由法國AOP認證的萊思克奶油製作的法式經典可頌

在節奏緊湊的都市生活中，越來越多人開始追求「質感生活」，讓自己即使忙碌，也不想錯過生活應有的美好質地。利用上班前、午後片刻或週末時光，尋求一段不受打擾的空檔，透過一份精緻的歐式麵包，搭配一杯香氣四溢的飲品，讓生活暫停一下，享受專屬自己的悠然愜意。歐式麵包品牌Bellopane貝洛邦深諳大家對於優質生活的嚮往，更期望在這個繁忙的時節，陪伴大家守護生活的質地，自1月7日至1月20日推出期間限定的美好組合，以極致匠心的歐式麵包搭配CITY CAFE，讓質感日常成為隨手可得的生活選擇。Bellopane貝洛邦之所以能在眾多麵包品牌中脫穎而出，關鍵在於其對「原料」的堅持。品牌主打歐式麵包工藝，麵包體選用極負盛名的「義大利杜蘭小麥酸種」，賦予麵包濃郁獨特的麥味香氣；為追求極致的風味層次，進一步搭配以低溫長時間發酵熟成的法國老麵種，讓麵包呈現外層Q彈內裡柔軟，每一口都能感受到充沛、療癒的麥味香氣在舌尖緩緩舒展，不僅適合單獨品嚐，也能與咖啡相互襯托。當這樣的歐式工藝遇上香醇咖啡，甘甜交織在一起，打造專屬自己的質感生活。四款極品風味，時時刻刻陪你品味生活此次搭配期間限定活動的Bellopane貝洛邦共四款麵包，風味各具，讓追求質感的生活家們隨心選擇；無論是需要活力的早晨，還是渴望慰藉的午後，都能找到與身心契合的美好滋味。「核桃多穀物」融合亞麻仁、奇亞籽、燕麥與核桃等多種穀物，咀嚼時能感受到自然穀香與豐富口感，不僅提供飽滿的味覺享受，搭配咖啡更成為每天上班前開啟一日美好的理想選擇。「裸麥葡萄」則以雙色葡萄乾與蔓越莓乾、核桃佐龍眼蜂蜜交織出清甜果香，與表面以石臼慢磨的裸麥粉香氣相互映襯，帶來讓人欲罷不能的味覺享受，特別適合午後搭配一杯拿鐵，讓自己享受短暫的休憩片刻。偏好鹹香風味的生活家，可選擇「雙重起司德腸」，結合切達乳酪與高熔點乳酪的濃郁起司風味，再搭配煙燻德式香腸，不僅帶來強烈的飽足感，更在味蕾上激盪出令人回味無窮的火花，加上一杯香醇的咖啡，是忙碌時刻不可或缺的心靈補給。而「法式經典可頌」則選用法國AOP認證的萊思克奶油製作，賦予可頌濃郁飽滿的迷人奶香，層層酥鬆的麵包體一入口就讓心情放鬆愉悅，搭配一杯散發清新果香、風味明亮回甘的咖啡，就是休假日慵懶晨光中最愜意優雅的享受。為陪伴大家在平凡的日常中營造不凡質感，Bellopane貝洛邦推出期間限定的美好組合，1月7日至1月20日選擇任一款Bellopane貝洛邦歐式麵包，搭配CITY CAFE中杯美式，便能以65元組合價，體驗歐式麵包工藝與香濃咖啡相伴的質感生活提案，加10元還可升級中杯拿鐵。想為生活留下值得細細品味的悠閒時刻，記得在活動期間前往7-ELEVEN，尋找貼近當下心情的質感組合，以Bellopane貝洛邦與CITY CAFE為日常增添美好的質地。【廣編內容圖示僅供參考 產品以實物為主】