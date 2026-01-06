我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙露思在直播時翻唱方大同歌曲時作怪，被批太過油膩。（圖／微博@韓涵-萌萌噠）

翻唱《特別的人》遭質疑失禮 歌迷怒轟：過於油膩

別把音樂人拖下水 誤稱舞蹈名稱再踩粉圈地雷

中國女星趙露思近日開啟直播與粉絲互動，原本希望透過輕鬆聊天與即興表演拉近距離，卻意外因直播內容引爆爭議，她在短時間內接連捲入兩起風波，先是翻唱已故歌手方大同《特別的人》時作怪遭部分網友批評「過於油膩」，在跳TWS撒嬌舞時還說看起來像「蒼蠅舞」遭粉絲怒轟，被推上熱搜引發正反意見激烈交鋒，也讓這場原本設定為娛樂性質的直播，轉變成輿論放大檢視的焦點。直播過程中，趙露思手拿水瓶模仿麥克風，翻唱已故音樂人方大同的經典歌曲特別的人，與原曲溫柔深情的詮釋不同，她刻意加入誇張表情與搞怪唱腔，呈現出偏向玩笑的演出方式，隨即引來部分網友不滿，認為此舉未顧及歌曲本身的情感重量，也質疑她對音樂創作者缺乏基本尊重。爭議延燒後，部分留言語氣轉趨尖銳，直指趙露思「不分場合」、「自我放飛過頭」，甚至有人將她過往談及的心理狀態一併拉出來評論，質疑她不該以輕鬆態度處理抒情作品。相關言論在社群平台迅速發酵，也讓事件逐漸從單純的表演風格爭論，升級為情緒與立場對立的網路論戰。面對鋪天蓋地的批評聲浪，趙露思的粉絲群體也迅速展開反擊，認為外界解讀過度放大，有人指出直播本質就是粉絲向互動，趙露思一開始其實仍有認真演唱，後段才轉為搞怪，屬於圈內熟悉的幽默交流方式；也有粉絲直言，將方大同牽扯進攻擊趙露思的論述，本身就不見得是對音樂人的尊重，呼籲外界別刻意升高對立。除了翻唱風波，趙露思在同場直播中挑戰韓團TWS的熱門歌曲舞蹈時，也再度引發爭議，她一開始誤將舞蹈稱為「蚊子舞」，隨後又自嘲動作像「蒼蠅」，此番說法立刻惹怒TWS粉絲「42」，認為她貶低偶像作品、不尊重舞蹈本身。