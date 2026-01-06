我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張瀞云去年底在臉書上抒發心情，表示：「我不是ㄧ個工具！也不是ㄧ個物件！我是一個需要被尊重的靈魂。」（圖／張瀞云 小鄧麗君臉書）

▲洪榮宏（左）與張瀞云（右）是2017年2月於餐會上認識的，雙方認識不到一年就登記結婚。（圖／民視提供）

歌手洪榮宏三婚，2017年與「小鄧麗君」張瀞云結婚，兩人過去經常放閃，然而近來夫妻倆少有互動，引發婚變疑雲。昨（5）日洪榮宏受訪時認了與老婆已經分居3個月，因岳母摔傷開刀需要人照顧。去年底，張瀞云接連在社群上吐露低潮，寫道：引來網友留言關心。張瀞云去年底在臉書上抒發心情，表示：「我不是ㄧ個工具！也不是ㄧ個物件！我是一個需要被尊重的靈魂。」另一篇貼文中，她則寫道「什麼是低端家庭？」直言所謂的低端家庭並不是生活困難、沒有錦衣玉食的生活，而是一直有不停製造內耗的人。她認為一個家庭過得不幸福，甚至走向衰敗，其根本的原因，不是家裡哪個人生病了，或者沒有很多的錢，而是一家人不會好好說話，不懂相互包容、相互尊重，永遠都在對抗與指責，「情緒勞動，就是一個家庭不幸的根源」。雖文中張瀞云未指名道姓，但看得出來心情有些低落，讓網友紛紛留言安慰：「替妳感到擔心，小云加油～相信運用妳的智慧妳一定可以化解各種難關」、「妳怎麽了？為何讓人覺得有點擔心」。對此，洪榮宏昨日被問到夫妻狀況時，透露因岳母摔傷開刀，與老婆已經分居3個月，對方心思也放在她的媽媽身上，相關回答都簡單帶過。而洪榮宏本月17日將在高雄流行音樂中心舉辦《舊情綿綿》，被問到老婆會不會去看演出，他回答：「還是得看岳母方不方便。」與過去甜蜜互動有些落差。洪榮宏與張瀞云是2017年2月於餐會上認識的，雙方交往僅3個月洪榮宏就向女方求婚，但張瀞云認為進度太快而打槍，後來兩人一同受洗成為基督徒，關係更緊密，於7月再次求婚成功，並於8月登記結婚，是洪榮宏第三段婚姻。