台北股市多頭攔不住！今（6）日開盤下跌107.39點、來到29933.65點，失守30000點關卡，隨後在買盤挹注下，指數成功翻紅，隨後一路走高，在台積電尾盤創天價的帶動下，終場上漲471.26點或1.57%，收在30579.3點，創下新高點，成交量為7335.48億元。中小型股表現更加強勁，櫃買指數開盤上漲0.37點、來到276.03點，終場上漲3.31點或1.2%，收在278.97點，成交量為1640.43億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、力積電、華邦電、旺宏、友達；個股成交值排行榜前五名為：台積電、華邦電、南亞科、群創、力積電。權值股多數走高，權王台積電以1645元盤下開出，下跌25元，隨後在買單挹注下翻紅走高，最後一盤更是爆出7741張買單，終場上漲35元或2.1%，收在1705元，貢獻大盤指數就有263點；鴻海尾盤有買單挹注，終場上漲1.5元或0.64%，收在236元，貢獻大盤指數就有6點。電子股卻表現強勁，資金持續聚焦在面板股，群創、友達位居成交量一、五名，群創爆出超過103萬張成交量，站上20元關卡，攻上漲停價21.85元；友達同樣攻上漲停價15.2元，成交量至32萬張；彩晶同樣攻上漲停價9.65元。記憶體族群也持續走高，今日由旺宏領頭，早盤攻上漲停價52.4元，成交量來到37萬張，南亞科則是攻上漲停價228.5元，力積電尾盤站上漲停價228.5元，華邦電則是上漲近9%。也帶動模組廠同步走高，群聯攻上漲停價1615元，宜鼎上漲逾5%，創見、十銓上漲逾4%，廣穎上漲逾3%，至上、宇瞻上漲逾2%。彩晶、華邦電走強，也帶動華新集團股有買單挹注，華新、華東上漲逾7%，新唐上漲逾5%，精金、華新科上漲逾4%。