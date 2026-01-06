我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣最強實況主Ray美國夢成真！人生第二輛車就是千萬超跑

▲Ray在去年9月份創辦個人服飾品牌「RUEI」，推出自己設計的運動外套、背心等商品，光速完銷。（圖／RUEI）

▲Ray今（6）日公布了自己購入新車的紀錄片，他與友人前往車商Clean Culture賞車，最終看上了2022年式的Lamborghini Urus。（圖／Youtube@rayasianboy_）

▲Ray也表示：「藍寶堅尼就是自己的夢想車款。」經過一陣閒聊後，隨即在車廠員工Josh帶領之下，直接進入辦公室簽字，成為新車主拿到鑰匙。（圖／Youtube@rayasianboy_）

▲Ray開心地開著自己的夢想車回家。（圖／Youtube@rayasianboy_）

Ray生我夢！前台灣最強高中生、目前在美國發展的實況主Ray，今（6）日在社群上正式公布，在美國購入人生第二輛車，年僅20歲就用現金買下藍寶堅尼千萬跑旅Lamborghini Urus，購車過程曝光也引發討論。Ray從2024年開始在美國經營實況主事業，去年4月先買了人生第一輛車，就是2百萬等級的跑車豐田牛魔王，又與許多NBA球星見面合作拍片，還創辦了個人服飾品牌「RUEI」，人生可以說是邁向了另一個層級。Ray今（6）日公布了自己購入新車的紀錄片，他與友人前往車商Clean Culture賞車，最終看上了Lamborghini Urus這款跑旅「Super SUV」。看過車頭部分後，Ray選擇了2022年式的黑色藍寶堅尼Lamborghini Urus，他第一眼就被車頭前置鏡頭吸引目光，驚呼：「它前面有球，我喜歡這個！」Ray也表示：「藍寶堅尼就是自己的夢想車款。」經過一陣閒聊後，隨即在車廠員工Josh帶領之下，直接進入辦公室簽字。Lamborghini Urus 2022年式為5人座車款，排氣量3996cc，引擎為V型8缸，於6,000rpm時輸出650hp最大馬力。依照Lamborghini長久以來的命名傳統，Urus的名稱來自於代表品牌的公牛形象，中文意指「野牛」，也象徵這款車野性十足的駕馭感受。2022年式的Lamborghini Urus在台灣售價約為999萬新台幣，最終Ray是以付現價格，購入這輛人生夢想車款。在看新車的過程中，Ray不改其幽默本色，對著鏡頭向觀眾開玩笑地說道：「看吧聊天室，關於『抱大腿』（glazing）這件事，它能讓你在人生中走得很遠，看看我為什麼要這麼做。」同時也再度感謝Kai對自己的提拔：「Shout out to Kai.」事實上，Ray在2024年飛往美國時，當時Kai Cenat正是駕駛著自己的Urus親自接機；時過一年，Ray也擁有了自己的Urus。這種前後傳承的精神，讓大批粉絲格外感動，紛紛直呼：「Ray從Kai認識的一個陌生人，變成了20歲就擁有一台藍寶堅尼的人」、「恭喜Ray，God Did」、「看到這位來自亞洲的年輕人迅速獲得成功，真的感到很開心」。