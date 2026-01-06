我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王俐人親自否認已經離婚。（圖／翻攝自Lisa Wang 王俐人臉書）

分了比較輕鬆 引發誤會親口否認

▲王俐人直言因為烏龍離婚傳言，讓老公憂鬱症狀加重。（圖／翻攝自Lisa Wang 王俐人臉書）

非典型婚姻 婚姻摩擦與現況說明

49歲女星王俐人去年才因「好心借名」協助朋友開店，意外背上高達500萬元債務，甚至遭債主提告，財務壓力備受關注，沒想到近日又被爆料她早在數月前已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻，相關傳聞迅速在娛樂圈掀起討論，也讓她再度成為輿論焦點。然而稍早王俐人的婚姻狀況又發生驚天反轉，強調自己確實有背債，但沒有離婚。根據《鏡週刊》報導，婚變消息之所以流出，源自王俐人私下向友人吐露近況時，曾淡淡提及「分了比較輕鬆」，被外界解讀為婚姻已畫下句點，然而此說法曝光後王俐人第一時間便出面否認，強調相關傳聞與事實不符，她透露自己前幾天才剛上節目暢談夫妻相處之道，沒想到一覺醒來卻收到大量關心訊息，讓她相當錯愕。面對離婚傳言，王俐人也親自回應婚姻現況，直言：「有離時我一定會跟你們說啦！我的人生很無聊的，謝謝你們還願意關心我。」她強調自己不是會隱瞞人生大事的人，如果真的發生離婚，一定會對外說明，她也直言已明確表示自己「沒有離婚」，卻仍被報導成既成事實，讓她感到相當無奈。王俐人與林琮軒於2021年12月7日登記結婚，從交往到婚後都與外界想像的「童話婚姻」有所不同，2人未舉辦婚禮，求婚過程甚至像綜藝橋段般荒唐，林琮軒曾在情緒湧現時，於廁所單膝下跪，用紙摺戒指完成求婚，婚後2人同住女方家、共同經營私廚副業，外界看似甜蜜，實際生活卻充滿柴米油鹽的現實考驗。王俐人坦言夫妻間確實存在磨合問題，包含經濟壓力、演藝事業觀念差異，以及林琮軒與王媽媽的相處細節都曾造成摩擦，但她也強調：「背債是真的，離婚是沒有！」目前婚姻仍在運作中，而此次烏龍報導更讓她老公情緒受影響，憂鬱症狀加重，讓王俐人相當心疼，也希望外界勿再過度渲染，讓謠言止於事實。