中央政府年度總預算至今仍卡在立法院，朝野僵局未解，近日更傳出總統賴清德與行政院長卓榮泰，可能親自下鄉宣講，向基層說明預算受阻的來龍去脈，引發討論。對此，精神科醫師沈政男直言，賴清德必須看懂民調，知道他的4成滿意度是一個警訊，不要說2028可能連任失敗，黨內如果有異見，屆時「換賴」也不是不可能。沈政男今（6）日在臉書發文指出，賴清德又打算下鄉，宣講總預算沒過的事情，跟大罷免那時的做法一樣，顯然他還是打算跟藍白繼續鬥下去，問題是大罷免已經證明此舉沒有幫助，都已經是AI時代了，怎麼還會相信下鄉宣講？在廟前廣場演講能有多少擴散效應？沈政男分析，賴清德身上有一股揮之不去的「土直」特質，台灣話說的土直有「擇善固執」之意，但也伴隨著欠缺彈性、社交不夠細膩的問題。他形容，賴清德個性好勝、追求完美、不願服輸，在能占上風時，確實擅長壓制對手；但一旦局勢不利，卻往往不懂得轉圜與折衝。沈政男也回顧賴清德2004年曾在路上遭毆一事，並提出假設，若當時賴清德選擇先同理對方情緒，再進行溝通，是否能避免衝突升高？他認為，這樣的反思同樣適用於今日的政治現實，不論是面對在野黨，或是面對中共，是不是也可以用不同方式來溝通？沈政男進一步提醒，賴清德必須真正看懂民調數字，目前約4成的滿意度已是一個明確警訊，不要說2028年可能連任失敗，一旦黨內出現不同聲音，屆時「換賴」也並非不可能。他並提及1994年陳定南參選省長時，被稱為「400年來第一戰」，並感嘆若陳定南仍在世，看到賴清德如今的「擇惡固執」，不知會作何感想。